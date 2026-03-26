BofA senkt Ziel für Rheinmetall auf 1830 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 1.448 auf Tradegate (26. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 67,05 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.015,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.130,00EUR was eine Bandbreite von +16,48 %/+45,94 % bedeutet.