ANALYSE-FLASH
BofA senkt Ziel für Rheinmetall auf 1830 Euro - 'Buy'
- BofA senkt Rheinmetall Zielkurs auf 1830 Euro am Markt
- Iran Angriff auf Diego Garcia stärkt Luftverteidigung
- BofA hält Buy, Gewinner BAE Thales Leonardo genannt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Rheinmetall von 2220 auf 1830 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb Benjamin Heelan am Donnerstag zu Rüstungsbranche. Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er vor allem BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg und Hensoldt. Für Rheinmetall reduzierte Heelan bei dieser Gelegenheit etwas seinen Bewertungsmultiplikator./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:31 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 1.448 auf Tradegate (26. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -6,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 67,05 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.015,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.130,00EUR was eine Bandbreite von +16,48 %/+45,94 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1830 Euro
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...einige hier scheinen in ihre Aktie sehr verliebt zu sein...sie hat ja wahrscheinlich auch ordentlich was abgeworfen, trotzdem sollte man immer alles hinterfragen.
Ich bin bei 1.850 raus, sehe woanders mehr Potenzial.
Sebaldo hat es nicht so sehr mit dem genauen Lesen!
Scheinbar liegt häufig seine Fachkompetenz darin, alles anzweifeln zu müssen.😁
Die Organisation for Joint Armament Co-operation (OCCAR) hat dem KNDS-Rheinmetall-Joint Venture Artec einen Vertrag für die Langzeitproduktion von 37 ferngesteuerten Haubitzen (RCH 155) selbstfahrenden Haubitzen (SPHs) für die britische Armee vergeben,