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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein hebt Ziel für ASML auf 1700 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein hebt ASML Kursziel auf 1700 Euro
    • DRAM-Ausbau treibt höhere Investitionsausgaben
    • Analyst sieht Wachstum bis 2028 ASML Top Pick
    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt Ziel für ASML auf 1700 Euro - 'Outperform'
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hersteller von DRAM-Speicherchips beschleunigten ihren Kapazitätsausbau, was angesichts der damit verbundenen höheren Investitionsausgaben eine der Hauptthesen für seine positive Bewertung von ASML gewesen sei, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet daher bis Ende 2028 mit signifikantem Wachstum des Halbleiterausrüsters. Die Aktie bleibe in der Chipbranche sein "Top Pick" in Europa./ck/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:30 / UTC

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    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,22 % und einem Kurs von 1.166 auf Tradegate (26. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 455,37 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.539,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.700,00EUR was eine Bandbreite von +28,12 %/+45,20 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 1700 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1700,00, was eine Steigerung von +40,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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