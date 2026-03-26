Bernstein hebt Ziel für ASML auf 1700 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,22 % und einem Kurs von 1.166 auf Tradegate (26. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,12 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 455,37 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.539,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.700,00EUR was eine Bandbreite von +28,12 %/+45,20 % bedeutet.