Bertelsmann erzielt erneut Milliardengewinn und investiert mehr als 2 Milliarden Euro (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Konzernumsatz von 19,0 Mrd. Euro

- Operating EBITDA adj. mit 3 Mrd. Euro trotz des Verkaufs von RTL Nederland auf

hohem Vorjahresniveau

- Konzernergebnis zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro

- Konzernumsatz seit 2011 durch organisches Wachstum und Akquisitionen

verdoppelt

- Eigenkapital von 15,3 Mrd. Euro, Eigenkapitalquote knapp 50 Prozent

- Boost-Investitionen von 7 Mrd. Euro seit 2021

- Thomas Rabe: "Abermals in einem herausfordernden Umfeld gut behauptet."

- Ausblick 2026: "Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum bei den fortgeführten

Geschäften."



Bertelsmann erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 19,0 Mrd.

Euro. Der Umsatz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmens hat sich damit seit dem Jahr 2011 und unter

Berücksichtigung aller abgegebenen Geschäfte nahezu verdoppelt.







solides Geschäftsjahr 2025 zurück, in dem sich unsere breite geschäftliche und

geografische Aufstellung in einem herausfordernden Umfeld erneut bewährt hat.

Das operative Ergebnis lag mit 3 Milliarden Euro auf dem hohen Vorjahresniveau,

vor Wechselkurseffekten und Portfolioeffekten wie dem Verkauf von RTL Nederland

leicht darüber. Das Konzernergebnis lag zum 11. Mal in Folge über 1 Milliarde

Euro. Unsere Investitionstätigkeit ist ungebrochen - die wirtschaftlichen

Investitionen beliefen sich auf über 2 Milliarden Euro."



Thomas Rabe weiter: "Mit dem angekündigten Kauf von Sky Deutschland läge der

Konzernumsatz von Bertelsmann bei ganzjährigem Einbezug im laufenden

Geschäftsjahr 2026 bei rund 21 Milliarden Euro."



Der Konzernumsatz von Bertelsmann betrug 19,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 19,0 Mrd.

Euro). Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stiegt der Umsatz um 0,4

Mrd. Euro. Das organische Wachstum betrug 1,9 Prozent.



Das Operating EBITDA adjusted lag mit 3,0 Mrd. Euro auf dem hohen

Vorjahresniveau (Vorjahr: 3,1 Mrd. Euro). Bereinigt um Portfolioeffekte wie den

Verkauf von RTL Nederland sowie um die Belastung durch Wechselkurseffekte lag

das Ergebnis leicht über Vorjahr.



Das Konzernergebnis betrug 1,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,0 Mrd. Euro) und lag damit

zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro.



Das Eigenkapital von Bertelsmann lag bei 15,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,6 Mrd.

Euro). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 49 Prozent (Vorjahr: 47

Prozent).



Die wirtschaftlichen Investitionen erreichten abermals den hohen Vorjahreswert

von 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,1 Mrd. Euro). Seite 1 von 4 Seite 2 ►





Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Wir blicken auf einsolides Geschäftsjahr 2025 zurück, in dem sich unsere breite geschäftliche undgeografische Aufstellung in einem herausfordernden Umfeld erneut bewährt hat.Das operative Ergebnis lag mit 3 Milliarden Euro auf dem hohen Vorjahresniveau,vor Wechselkurseffekten und Portfolioeffekten wie dem Verkauf von RTL Nederlandleicht darüber. Das Konzernergebnis lag zum 11. Mal in Folge über 1 MilliardeEuro. Unsere Investitionstätigkeit ist ungebrochen - die wirtschaftlichenInvestitionen beliefen sich auf über 2 Milliarden Euro."Thomas Rabe weiter: "Mit dem angekündigten Kauf von Sky Deutschland läge derKonzernumsatz von Bertelsmann bei ganzjährigem Einbezug im laufendenGeschäftsjahr 2026 bei rund 21 Milliarden Euro."Der Konzernumsatz von Bertelsmann betrug 19,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 19,0 Mrd.Euro). Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stiegt der Umsatz um 0,4Mrd. Euro. Das organische Wachstum betrug 1,9 Prozent.Das Operating EBITDA adjusted lag mit 3,0 Mrd. Euro auf dem hohenVorjahresniveau (Vorjahr: 3,1 Mrd. Euro). Bereinigt um Portfolioeffekte wie denVerkauf von RTL Nederland sowie um die Belastung durch Wechselkurseffekte lagdas Ergebnis leicht über Vorjahr.Das Konzernergebnis betrug 1,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,0 Mrd. Euro) und lag damitzum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro.Das Eigenkapital von Bertelsmann lag bei 15,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,6 Mrd.Euro). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 49 Prozent (Vorjahr: 47Prozent).Die wirtschaftlichen Investitionen erreichten abermals den hohen Vorjahreswertvon 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,1 Mrd. Euro).