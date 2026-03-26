    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsBertelsmann 15,00 % AnleihevorwärtsNachrichten zu Bertelsmann 15,00 %
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bertelsmann erzielt erneut Milliardengewinn und investiert mehr als 2 Milliarden Euro (FOTO)

    Bertelsmann erzielt erneut Milliardengewinn und investiert mehr als 2 Milliarden Euro (FOTO)
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
    Gütersloh (ots) -

    - Konzernumsatz von 19,0 Mrd. Euro
    - Operating EBITDA adj. mit 3 Mrd. Euro trotz des Verkaufs von RTL Nederland auf
    hohem Vorjahresniveau
    - Konzernergebnis zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro
    - Konzernumsatz seit 2011 durch organisches Wachstum und Akquisitionen
    verdoppelt
    - Eigenkapital von 15,3 Mrd. Euro, Eigenkapitalquote knapp 50 Prozent
    - Boost-Investitionen von 7 Mrd. Euro seit 2021
    - Thomas Rabe: "Abermals in einem herausfordernden Umfeld gut behauptet."
    - Ausblick 2026: "Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum bei den fortgeführten
    Geschäften."

    Bertelsmann erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 19,0 Mrd.
    Euro. Der Umsatz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und
    Bildungsunternehmens hat sich damit seit dem Jahr 2011 und unter
    Berücksichtigung aller abgegebenen Geschäfte nahezu verdoppelt.

    Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Wir blicken auf ein
    solides Geschäftsjahr 2025 zurück, in dem sich unsere breite geschäftliche und
    geografische Aufstellung in einem herausfordernden Umfeld erneut bewährt hat.
    Das operative Ergebnis lag mit 3 Milliarden Euro auf dem hohen Vorjahresniveau,
    vor Wechselkurseffekten und Portfolioeffekten wie dem Verkauf von RTL Nederland
    leicht darüber. Das Konzernergebnis lag zum 11. Mal in Folge über 1 Milliarde
    Euro. Unsere Investitionstätigkeit ist ungebrochen - die wirtschaftlichen
    Investitionen beliefen sich auf über 2 Milliarden Euro."

    Thomas Rabe weiter: "Mit dem angekündigten Kauf von Sky Deutschland läge der
    Konzernumsatz von Bertelsmann bei ganzjährigem Einbezug im laufenden
    Geschäftsjahr 2026 bei rund 21 Milliarden Euro."

    Der Konzernumsatz von Bertelsmann betrug 19,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 19,0 Mrd.
    Euro). Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stiegt der Umsatz um 0,4
    Mrd. Euro. Das organische Wachstum betrug 1,9 Prozent.

    Das Operating EBITDA adjusted lag mit 3,0 Mrd. Euro auf dem hohen
    Vorjahresniveau (Vorjahr: 3,1 Mrd. Euro). Bereinigt um Portfolioeffekte wie den
    Verkauf von RTL Nederland sowie um die Belastung durch Wechselkurseffekte lag
    das Ergebnis leicht über Vorjahr.

    Das Konzernergebnis betrug 1,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,0 Mrd. Euro) und lag damit
    zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro.

    Das Eigenkapital von Bertelsmann lag bei 15,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,6 Mrd.
    Euro). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 49 Prozent (Vorjahr: 47
    Prozent).

    Die wirtschaftlichen Investitionen erreichten abermals den hohen Vorjahreswert
    von 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,1 Mrd. Euro).
    Seite 1 von 4 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bertelsmann erzielt erneut Milliardengewinn und investiert mehr als 2 Milliarden Euro (FOTO) - Konzernumsatz von 19,0 Mrd. Euro - Operating EBITDA adj. mit 3 Mrd. Euro trotz des Verkaufs von RTL Nederland auf hohem Vorjahresniveau - Konzernergebnis zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro - Konzernumsatz seit 2011 durch organisches Wachstum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     