Bertelsmann erzielt erneut Milliardengewinn und investiert mehr als 2 Milliarden Euro (FOTO)
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
Gütersloh (ots) -
- Konzernumsatz von 19,0 Mrd. Euro
- Operating EBITDA adj. mit 3 Mrd. Euro trotz des Verkaufs von RTL Nederland auf
hohem Vorjahresniveau
- Konzernergebnis zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro
- Konzernumsatz seit 2011 durch organisches Wachstum und Akquisitionen
verdoppelt
- Eigenkapital von 15,3 Mrd. Euro, Eigenkapitalquote knapp 50 Prozent
- Boost-Investitionen von 7 Mrd. Euro seit 2021
- Thomas Rabe: "Abermals in einem herausfordernden Umfeld gut behauptet."
- Ausblick 2026: "Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum bei den fortgeführten
Geschäften."
Bertelsmann erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 19,0 Mrd.
Euro. Der Umsatz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und
Bildungsunternehmens hat sich damit seit dem Jahr 2011 und unter
Berücksichtigung aller abgegebenen Geschäfte nahezu verdoppelt.
- Konzernumsatz von 19,0 Mrd. Euro
- Operating EBITDA adj. mit 3 Mrd. Euro trotz des Verkaufs von RTL Nederland auf
hohem Vorjahresniveau
- Konzernergebnis zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro
- Konzernumsatz seit 2011 durch organisches Wachstum und Akquisitionen
verdoppelt
- Eigenkapital von 15,3 Mrd. Euro, Eigenkapitalquote knapp 50 Prozent
- Boost-Investitionen von 7 Mrd. Euro seit 2021
- Thomas Rabe: "Abermals in einem herausfordernden Umfeld gut behauptet."
- Ausblick 2026: "Weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum bei den fortgeführten
Geschäften."
Bertelsmann erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 19,0 Mrd.
Euro. Der Umsatz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und
Bildungsunternehmens hat sich damit seit dem Jahr 2011 und unter
Berücksichtigung aller abgegebenen Geschäfte nahezu verdoppelt.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Wir blicken auf ein
solides Geschäftsjahr 2025 zurück, in dem sich unsere breite geschäftliche und
geografische Aufstellung in einem herausfordernden Umfeld erneut bewährt hat.
Das operative Ergebnis lag mit 3 Milliarden Euro auf dem hohen Vorjahresniveau,
vor Wechselkurseffekten und Portfolioeffekten wie dem Verkauf von RTL Nederland
leicht darüber. Das Konzernergebnis lag zum 11. Mal in Folge über 1 Milliarde
Euro. Unsere Investitionstätigkeit ist ungebrochen - die wirtschaftlichen
Investitionen beliefen sich auf über 2 Milliarden Euro."
Thomas Rabe weiter: "Mit dem angekündigten Kauf von Sky Deutschland läge der
Konzernumsatz von Bertelsmann bei ganzjährigem Einbezug im laufenden
Geschäftsjahr 2026 bei rund 21 Milliarden Euro."
Der Konzernumsatz von Bertelsmann betrug 19,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 19,0 Mrd.
Euro). Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stiegt der Umsatz um 0,4
Mrd. Euro. Das organische Wachstum betrug 1,9 Prozent.
Das Operating EBITDA adjusted lag mit 3,0 Mrd. Euro auf dem hohen
Vorjahresniveau (Vorjahr: 3,1 Mrd. Euro). Bereinigt um Portfolioeffekte wie den
Verkauf von RTL Nederland sowie um die Belastung durch Wechselkurseffekte lag
das Ergebnis leicht über Vorjahr.
Das Konzernergebnis betrug 1,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,0 Mrd. Euro) und lag damit
zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro.
Das Eigenkapital von Bertelsmann lag bei 15,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,6 Mrd.
Euro). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 49 Prozent (Vorjahr: 47
Prozent).
Die wirtschaftlichen Investitionen erreichten abermals den hohen Vorjahreswert
von 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,1 Mrd. Euro).
solides Geschäftsjahr 2025 zurück, in dem sich unsere breite geschäftliche und
geografische Aufstellung in einem herausfordernden Umfeld erneut bewährt hat.
Das operative Ergebnis lag mit 3 Milliarden Euro auf dem hohen Vorjahresniveau,
vor Wechselkurseffekten und Portfolioeffekten wie dem Verkauf von RTL Nederland
leicht darüber. Das Konzernergebnis lag zum 11. Mal in Folge über 1 Milliarde
Euro. Unsere Investitionstätigkeit ist ungebrochen - die wirtschaftlichen
Investitionen beliefen sich auf über 2 Milliarden Euro."
Thomas Rabe weiter: "Mit dem angekündigten Kauf von Sky Deutschland läge der
Konzernumsatz von Bertelsmann bei ganzjährigem Einbezug im laufenden
Geschäftsjahr 2026 bei rund 21 Milliarden Euro."
Der Konzernumsatz von Bertelsmann betrug 19,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 19,0 Mrd.
Euro). Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stiegt der Umsatz um 0,4
Mrd. Euro. Das organische Wachstum betrug 1,9 Prozent.
Das Operating EBITDA adjusted lag mit 3,0 Mrd. Euro auf dem hohen
Vorjahresniveau (Vorjahr: 3,1 Mrd. Euro). Bereinigt um Portfolioeffekte wie den
Verkauf von RTL Nederland sowie um die Belastung durch Wechselkurseffekte lag
das Ergebnis leicht über Vorjahr.
Das Konzernergebnis betrug 1,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,0 Mrd. Euro) und lag damit
zum 11. Mal in Folge über 1 Mrd. Euro.
Das Eigenkapital von Bertelsmann lag bei 15,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,6 Mrd.
Euro). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 49 Prozent (Vorjahr: 47
Prozent).
Die wirtschaftlichen Investitionen erreichten abermals den hohen Vorjahreswert
von 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,1 Mrd. Euro).
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte