JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Der Bau eines neuen Werkes in Malaysia sei ein positiver Indikator für die Kostenstruktur und die Nachfrage, schrieb Analyst Craig A. McDowell in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht darin eine sinnvolle Diversifizierung der Produktionsbasis. Dieser Schritt sollte die Margenziele des Maschinenbauers für die Halbleiterindustrie stützen./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 34,69EUR auf Tradegate (26. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A. McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,50

Kursziel alt: 36,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,50 € , was eine Steigerung von +3,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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