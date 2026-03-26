JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Der Bau eines neuen Werkes in Malaysia sei ein positiver Indikator für die Kostenstruktur und die Nachfrage, schrieb Analyst Craig A. McDowell in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht darin eine sinnvolle Diversifizierung der Produktionsbasis. Dieser Schritt sollte die Margenziele des Maschinenbauers für die Halbleiterindustrie stützen./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 34,69EUR auf Tradegate (26. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Craig A. McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Craig A. McDowell
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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