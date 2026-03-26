JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Om Bakhda kommentierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Bau eines neuen Werkes in Malaysia. Der Kapazitätsausbau spiegele deutlich das Vertrauen wider, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steigen werde - insbesondere von asiatischen Kunden des Chipindustrie-Ausrüsters. Er habe eine Kapazitätserweiterung zuvor schon als möglichen Kurstreiber angedeutet gehabt./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 34,69EUR auf Tradegate (26. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Om Bakhda
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Om Bakhda
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,50
Kursziel alt: 36,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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