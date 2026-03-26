JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Om Bakhda kommentierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Bau eines neuen Werkes in Malaysia. Der Kapazitätsausbau spiegele deutlich das Vertrauen wider, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steigen werde - insbesondere von asiatischen Kunden des Chipindustrie-Ausrüsters. Er habe eine Kapazitätserweiterung zuvor schon als möglichen Kurstreiber angedeutet gehabt./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,22 % und einem Kurs von 34,69EUR auf Tradegate (26. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Om Bakhda

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,50

Kursziel alt: 36,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,50 € , was eine Steigerung von +3,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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