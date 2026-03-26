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    Markt gegen Anleger

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    Hensoldt: Alles spricht für die Aktie – doch sie läuft einfach nicht

    Rüstungsboom, steigender Umsatz, Upgrade – alles passt. Trotzdem läuft die Aktie nicht. Warum?

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    Markt gegen Anleger - Hensoldt: Alles spricht für die Aktie – doch sie läuft einfach nicht
    Foto: Marijan Murat - picture alliance/dpa

    Hensoldt kommt an der Börse nicht in Fahrt. Dabei liefert der Münchener Rüstungskonzern durchaus Substanz: Mit dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht für 2025 hat Hensoldt die vorläufigen Zahlen vom Februar bestätigt. Der Umsatz lag bei 2,46 Milliarden Euro, der Nettogewinn ging allerdings von 106 auf 86 Millionen Euro zurück – ein Rückgang, den das Unternehmen mit laufenden Transformationsmaßnahmen und Investitionen in den Kapazitätsausbau erklärt. Die Prognose für 2026 wurde dennoch bestätigt: Angepeilt werden ein Umsatz von rund 2,75 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,5 bis 19,0 Prozent, nach 18,4 Prozent im Vorjahr. Die Dividende soll um fünf Cent auf 0,55 Euro je Aktie leicht angehoben werden.

    Rückenwind kommt von Analystenseite. Bank-of-America-Analyst Benjamin Heelan hat Hensoldt von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft – trotz einer leichten Senkung des Kursziels von 90,00 auf 88,50 Euro. Der jüngste Raketenangriff des Iran auf einen US-Stützpunkt im Indischen Ozean habe einmal mehr unterstrichen, wie dringend Europa in Luftverteidigung investieren müsse. Hensoldt sei einer der klaren Profiteure dieser Entwicklung – 65 bis 70 Prozent der Erlöse erzielt der deutsche Radarspezialist im Bereich Luftverteidigung. Heelan sieht das Unternehmen in einer Reihe mit anderen europäischen Rüstungsgewinnern wie BAE Systems, Leonardo und Kongsberg. Dass Rating und Kursziel gegenläufig angepasst wurden, ist dabei kein Widerspruch: Die Überzeugung in die mittelfristigen Fundamentaldaten steigt, während die kurzfristige Bewertung vorsichtiger kalibriert wird.

    Der Kursimpuls blieb dennoch aus. Im schwachen Gesamtmarkt verlor die Hensoldt-Aktie am Donnerstag weiter an Boden – das Analysten-Upgrade und die bestätigten Zahlen reichten nicht, um den jüngsten Abverkauf zu stoppen. Operativ arbeitet der Konzern mit Nachdruck an der Skalierung. Ein neues Logistikzentrum entsteht, die Optronics-Sparte zieht nach Oberkochen um, das Transformationsprogramm "Operations 2.0" soll zentrale Prozesse optimieren, und die IT-Architektur wird konsolidiert.

    Die Aktie bleibt damit ein Sorgenkind – trotz geopolitischem Rückenwind und bestätigter Prognose. Hensoldt ist im richtigen Markt zur richtigen Zeit, doch die Konkurrenz setzt die Messlatte höher. 2026 wird zeigen, ob der Konzern die Lücke zwischen strategischem Anspruch und operativer Lieferfähigkeit endlich schließen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion




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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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