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    AKTIEN IM FOKUS

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    Konjunktursorgen und Worthington Steel belasten Stahlbranche

    Für Sie zusammengefasst
    • Stahlwerte fallen deutlich, Thyssenkrupp und Salzgitter
    • Aurubis und ArcelorMittal mit deutlichen Kursverlusten
    • Worthington schwaches Ergebnis und Klöckner Kauf
    AKTIEN IM FOKUS - Konjunktursorgen und Worthington Steel belasten Stahlbranche
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Überdurchschnittliche Kursverluste haben am Donnerstag die Aktien der Stahlbranche erlitten. Thyssenkrupp fielen am Vormittag um 4,1 Prozent und Salzgitter um 4,4 Prozent. In Amsterdam verloren ArcelorMittal 2,7 Prozent. Papiere des Hamburger Kupferproduzenten Aurubis büßten sogar 5 Prozent ein.

    Angesichts der Konjunktursorgen gerieten europaweit die zuletzt stark erholten Rohstoffwerte wieder unter Druck. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources war mit fast 19 Prozent Minus in den vier Wochen Iran-Krieg zuvor besonders stark unter die Räder gekommen, nachdem er kurz vor dem Beginn noch einen Rekord erreicht hatte.

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    Ein Börsianer verwies ferner auf schwache Zahlen des US-Stahlerzeugers Worthington Steel . Im dritten Geschäftsquartal per Ende Februar fiel das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr kräftig auf nur noch rund 3 Millionen US-Dollar. Der Aktienkurs brach daraufhin nachbörslich um fast 13 Prozent ein.

    Worthington Steel arbeitet gegenwärtig an einer Übernahme des Duisburger Stahlhändlers Klöckner & Co . Dessen Aktienkurs gab leicht auf 11,90 Euro nach, liegt damit jedoch um gut 8 Prozent über den von Worthington Steel gebotenen 11 Euro je Aktie.

    Anleger setzten offenkundig auf ein höheres Gebot des US-Unternehmens, sagte der Börsianer. Diese Spekulation werde durch die Tatsache genährt, dass Worthington Steel am 10. März die Mindestannahmeschwelle für eine Übernahme gesenkt hat. "Ab dem Tag stieg der Kurs von Klöckner & Co über den Kaufpreis von elf Euro", erklärte er./bek/ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,21 % und einem Kurs von 147,3 auf Tradegate (26. März 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +27,39 %/+14,65 % bedeutet.




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