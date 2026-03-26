Trendwende an der Tankstelle - Spritpreis sinkt
- Dieselpreis fällt zum zweiten Tag in Folge
- Diesel bundesweiter Tagesdurchschnitt 2,269 Euro
- Bundestag will Preisänderungen auf 12 Uhr begrenzen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bei den Spritpreisen in Deutschland zeichnet sich eine Trendwende ab. Vor allem Diesel hat sich den zweiten Tag in Folge deutlich verbilligt, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Mit 2,269 Euro pro Liter im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Mittwochs kostete der Kraftstoff 4,1 Cent weniger als auf seinem Mehrjahreshoch vom Montag und 1,9 Cent weniger als am Dienstag.
Der Preis für Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich bereits den dritten Tag in Folge, hier gibt es aber deutlich weniger Bewegung. Der bundesweite Tagesdurchschnitt des Mittwochs lag bei 2,068 Euro pro Liter, das waren 0,6 Cent weniger als am Dienstag und 1,7 Cent weniger als am Sonntag.
Knapp unter Allzeithoch gedreht
Damit entfernt sich Diesel auch wieder von seinem Allzeithoch von 2,321 Euro aus dem März 2022. Am Montag hatten dorthin nur noch 1,1 Cent gefehlt.
Wie sich die Preise weiterentwickeln ist angesichts der hohen Unsicherheit derzeit kaum vorherzusagen. Erste Zahlen vom Donnerstagmorgen deuteten aber zumindest bei Diesel tendenziell weiter in Richtung Entspannung. Der Ölpreis stieg am Donnerstagmorgen allerdings, was eigentlich auch für steigende Spritpreise sprechen würde.
Thema im Bundestag
Seit Beginn des Iran-Krieges sind die Spritpreise massiv gestiegen. Aktuell ist Diesel 52 Cent teurer als vor Kriegsbeginn, Super E10 um 29 Cent.
Das beschäftigt nun auch den Bundestag, der heute über ein Maßnahmenpaket abstimmt. Künftig sollen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12.00 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. Preissenkungen sollen immer möglich sein. Die neue Regel könnte vor Ostern in Kraft treten. Außerdem soll das Bundeskartellamt mehr Befugnisse gegen überhöhte Preise bekommen. Bundeskanzler Friedrich Merz zeigte sich offen für weitere Maßnahmen. Im Bundestag stellte er ein weiteres Entlastungspaket in Aussicht./ruc/DP/zb
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Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.
Seh ich genauso wie du - ich hab Ölaktien wie Devon, Occidental usw und gebe keine davon ab - bis zum Wochenende mag er Öl zwar runter reden und die Märkte beruhigen aber das böse Erwachen wird kommen. Iran dementiert alles und kann jeder für sich entscheiden ob Trumpo glaubwürdiger ist oder der Sprecher im Iran.
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.