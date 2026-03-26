ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt Deutz auf 'Buy' - Ziel 12,90 Euro
- Warburg Research belässt Deutz auf Buy mit 12,90
- Analyst Augustin attestiert konstruktiven Ausblick
- Q4 blieb wegen Solutions hinter den Erwartungen
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Analyst Stefan Augustin attestierte dem Motorenbauer in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung einen "konstruktiven Ausblick". Allerdings sei das vierte Quartal wegen des Geschäftsbereichs Solutions etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sollte die Aktie negativ darauf reagieren, würde er darin aber eine Kaufgelegenheit sehen. Bei Deutz bewegten sich die entscheidenden Dinge in die richtige Richtung./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,35 % und einem Kurs von 8,345 auf Tradegate (26. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -13,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,250Euro. Von den letzten 4 Analysten der Deutz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 12,000Euro was eine Bandbreite von +17,03 %/+40,43 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 12,90 Euro
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