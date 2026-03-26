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    Eckert & Ziegler Aktie dreht auf - 26.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Eckert & Ziegler Aktie bisher um +4,71 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Eckert & Ziegler Aktie.

    Besonders beachtet! - Eckert & Ziegler Aktie dreht auf - 26.03.2026
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

    Eckert & Ziegler Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.03.2026

    Die Eckert & Ziegler Aktie notiert aktuell bei 14,890 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,71 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,670  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eckert & Ziegler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,890, mit einem Plus von +4,71 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Obwohl sich die Eckert & Ziegler Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,33 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um +6,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,17 %. Im Jahr 2026 gab es für Eckert & Ziegler bisher ein Minus von -6,82 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,09 % geändert.

    Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,20 %
    1 Monat -3,17 %
    3 Monate -5,33 %
    1 Jahr -74,58 %

    Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 940,03 Mio.EUR € wert.

    Verluste - Kriegsdiplomatie reicht nicht


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    Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eckert & Ziegler

    +5,91 %
    +3,92 %
    -2,74 %
    -5,27 %
    -23,45 %
    -13,67 %
    -32,49 %
    +886,68 %
    +723,85 %
    ISIN:DE0005659700WKN:565970



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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