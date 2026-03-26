Eckert & Ziegler Aktie dreht auf - 26.03.2026

Die Eckert & Ziegler Aktie notiert aktuell bei 14,890€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,71 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,670 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eckert & Ziegler Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 14,890€, mit einem Plus von +4,71 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Eckert & Ziegler ist ein globaler Marktführer in der Nuklearmedizin mit innovativen Produkten und starker Forschungsorientierung.

Obwohl sich die Eckert & Ziegler Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,33 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eckert & Ziegler Aktie damit um +6,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,17 %. Im Jahr 2026 gab es für Eckert & Ziegler bisher ein Minus von -6,82 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,09 % geändert.

Eckert & Ziegler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,20 % 1 Monat -3,17 % 3 Monate -5,33 % 1 Jahr -74,58 %

Informationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Es gibt 64 Mio. Eckert & Ziegler Aktien. Damit ist das Unternehmen 940,03 Mio.EUR € wert.

Von der zaghaften Entspannung zur Wochenmitte ist am Donnerstag am europäischen Aktienmarkt kaum noch etwas zu spüren. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent, der am Mittwochmorgen noch unter 100 Dollar gerutscht war, liegt wieder deutlich über dieser …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will nach einem Umsatzplus und einem kräftigen Gewinnsprung im vergangenen Jahr auch 2026 weiter zulegen. Die Zuwächse dürften aber etwas verhaltener ausfallen. So soll im laufenden Jahr das …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Novartis, Siemens Healthineers und Co.

Novartis, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %. Siemens Healthineers notiert im Minus, mit -1,90 %.

Eckert & Ziegler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eckert & Ziegler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eckert & Ziegler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.