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    SmallCap-InvestorTV präsentiert exklusive PDAC 2026 Interviews mit Manganese X, Q2 Metals und Spark Energy Minerals

    Direkte Einblicke in Lithium-, Seltene-Erden- und Batterierohstoffprojekte von führenden Explorationsunternehmen

     

    Buchkirchen, 26. März 2026 – SmallCap-Investor.de: Auf der weltweit führenden Rohstoffmesse PDAC 2026 (Prospectors & Developers Association of Canada) in Toronto hat SmallCap-InvestorTV erneut eine Reihe exklusiver Interviews mit internationalen Rohstoffunternehmen geführt.

     

    Die Gespräche bieten Investoren direkte Einblicke in aktuelle Projektentwicklungen, strategische Ausrichtungen und die Rolle zentraler Rohstoffe im Kontext der globalen Energie- und Technologiewende.

     

    Die vollständigen Interviews sind auf dem YouTube-Kanal @SmallcapInvestorTV sowie auf www.smallcapinvestor.de abrufbar.

     

    Die ersten Interviews im Überblick:

     

    Manganese X Energy (ISIN CA5626783008)

     

     

    SmallCap-Investor Interview mit Martin Kepman, CEO und Direktor

     

    Manganese X treibt aktuell seine Pre-Feasibility-Studie voran und positioniert sich im Markt für hochreines Batteriemangan, das insbesondere für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und KI-Infrastruktur zunehmend an Bedeutung gewinnt.

     

    Das Unternehmen hat bedeutende Fortschritte bei der Erzsortierung erzielt, wodurch der Abraum deutlich reduziert und gleichzeitig der Erzgehalt signifikant erhöht werden konnte. Zusätzlich stellt ein patentierter Extraktionsprozess einen wichtigen technologischen Meilenstein dar.

     

    Unterstützt wird die Entwicklung unter anderem durch eine strategische Beteiligung von Eric Sprott. Im Fokus stehen nun die nächsten Projektmeilensteine sowie die wachsende Bedeutung von Mangan in neuen Batterietechnologien.

     

    Video: https://youtu.be/oSjofNLUbvw

     

    Q2 Metals (ISIN CA74739G1072)

     

    SmallCap-Investor Interview mit Alicia Milne, CEO & President

     

    Q2 Metals entwickelt mit dem Cisco Lithium Project im James-Bay-Gebiet in Québec eine potenziell bedeutende Hartgestein-Lithiumlagerstätte.

     

    Bohrprogramme lieferten außergewöhnlich breite Spodumen-Pegmatit-Intervalle, die deutlich über den regionalen Durchschnittswerten liegen. Gleichzeitig bietet die Nähe zur bestehenden Infrastruktur einen klaren Standortvorteil.

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