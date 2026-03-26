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    Eil +++ Bundestag bringt Spritpreispaket auf den Weg

    Wirtschaft - Eil +++ Bundestag bringt Spritpreispaket auf den Weg
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat am Donnerstag das Spritpreispaket der Bundesregierung auf den Weg gebracht. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

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