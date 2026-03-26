JEFFERIES stuft CANCOM auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichen Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem schwierigen Jahr habe der IT-Dienstleister große Anstrengungen auf sich genommen, um die Kostenbasis zu verbessern. Die Entwicklung im Schlussquartal sei positiv, wohl auch wegen einer eingeleiteten Erholung im öffentlichen Sektor in Deutschland. In den Prognosen des Unternehmens sieht er keine größeren Überraschungen./rob/tih/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 21,00EUR auf Tradegate (26. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

