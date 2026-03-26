Nokia wagt den nächsten KI-Schritt – und der hat es in sich

Stelia AI hat eine Kooperation mit Nokia angekündigt, um den Einsatz von leistungsstarker und vertrauenswürdiger KI im Unternehmensmaßstab voranzutreiben, wie S&P Capital IQ berichtet. Stelia AI ist in einigen der datenintensivsten Unternehmensumgebungen weltweit integriert und dient als operatives Rückgrat für kontrollierte KI in Produktionsqualität. Durch die Integration von Nokias offener, standardbasierter Netzwerktechnologie in sein KI-Ökosystem ermöglicht Stelia AI zuverlässige Leistung in verteilten Systemen – entwickelt für anspruchsvollste Geschäftsanwendungen.

Mit dem Übergang von Prototypen zu realen Produktionsszenarien entstehen in Unternehmen völlig neue Herausforderungen durch den Einsatz von KI. Inferenz- und agentenbasierte Systeme, die autonom agieren, Entscheidungen treffen und schnell reagieren können, benötigen nicht nur ein höheres Maß an Governance, Compliance und Auditierbarkeit, sondern auch eine robuste und sichere Konnektivität, die auch unter hoher Belastung eine kontinuierliche Leistung gewährleistet.