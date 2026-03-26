Nokia zündet KI-Coup
Nokia wagt den nächsten KI-Schritt – und der hat es in sich
Stelia und Nokia wollen KI im großen Stil sicher und belastbar machen. Warum diese Partnerschaft für Unternehmen jetzt besonders spannend ist.
- Stelia und Nokia sichern verlässliche KI im Einsatz
- Nokia-Netz sorgt für sichere, stabile KI-Verbindung
- Partnerschaft senkt Risiken und erhöht KI-Wert
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Stelia AI hat eine Kooperation mit Nokia angekündigt, um den Einsatz von leistungsstarker und vertrauenswürdiger KI im Unternehmensmaßstab voranzutreiben, wie S&P Capital IQ berichtet. Stelia AI ist in einigen der datenintensivsten Unternehmensumgebungen weltweit integriert und dient als operatives Rückgrat für kontrollierte KI in Produktionsqualität. Durch die Integration von Nokias offener, standardbasierter Netzwerktechnologie in sein KI-Ökosystem ermöglicht Stelia AI zuverlässige Leistung in verteilten Systemen – entwickelt für anspruchsvollste Geschäftsanwendungen.
Mit dem Übergang von Prototypen zu realen Produktionsszenarien entstehen in Unternehmen völlig neue Herausforderungen durch den Einsatz von KI. Inferenz- und agentenbasierte Systeme, die autonom agieren, Entscheidungen treffen und schnell reagieren können, benötigen nicht nur ein höheres Maß an Governance, Compliance und Auditierbarkeit, sondern auch eine robuste und sichere Konnektivität, die auch unter hoher Belastung eine kontinuierliche Leistung gewährleistet.
Die Kombination der umfassenden KI-Funktionen und der integrierten Governance von Stelia AI mit der fortschrittlichen Netzwerkexpertise von Nokia sichert einen nahtlosen und sicheren Informationsfluss in allen Unternehmensumgebungen – von den Produktionsstandorten bis hin zu Cloud-Plattformen. So liefert KI überall dort, wo sie eingesetzt wird, konsistente Ergebnisse.
Gemeinsam mit Stelias breitem Partnernetzwerk definieren die Unternehmen neu, wie vertrauenswürdige, unternehmensweite Funktionen aussehen und bilden die Grundlage für kritische Services in Branchen wie Raumfahrt, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel und Finanzen. Für Unternehmen bedeutet dies schnellere Entscheidungsfindung, geringere operative Risiken und messbare Renditen aus produktionsreifen KI-Implementierungen.
Die Aktie von Nokia ist am Donnerstag (10:40 Uhr, MEZ) 0,41 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 7,29 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 7,29EUR auf Tradegate (26. März 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.