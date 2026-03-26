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    Nationalbank: Dauerhafter Hormus-Ausfall könnte Ölpreise...

    Für Sie zusammengefasst
    • Durch die Straße von Hormus läuft 20% Öltransport
    • Totalsperre reduziert Angebot um 20 Mio Fass pro Tag
    • Mit Gegenmaßnahmen Preis 86 bis 107 USD erwartet
    APA ots news - Nationalbank: Dauerhafter Hormus-Ausfall könnte Ölpreise...
    Foto: Siarhei - 356130783

    APA ots news: Nationalbank: Dauerhafter Hormus-Ausfall könnte Ölpreise weiter nach oben treiben

    Neuer OeNB Report zu den kurzfristigen Preiseffekten der Hormus-Sperre

    Wien (APA-ots) - Durch die Straße von Hormus wird rund ein Fünftel der globalen
    Ölmenge transportiert. Die Sperre durch den Iran führt damit zu einer starken Angebotsreduktion und zu starken Preisanstiegen von Erdöl. In den ersten zwei Wochen stieg der Preis für ein Fass Brent von 73 USD auf rund 100 USD. Ökonomen der OeNB haben in einem Modell untersucht, wie der Ölpreis kurzfristig auf eine Sperre reagiert, also wie Angebot und Nachfrage am Weltmarkt darauf reagieren.

    Eine Totalsperre der Straße von Hormus reduziert das globale Erdölangebot um 20 Mio Fass pro Tag. Sollte diese Sperre länger anhalten, so führt dies nach den Berechnungen der Autoren auf der Basis von in der Vergangenheit beobachteten Preisreaktionen zu einem Preisanstieg zwischen 38 % und 99 % auf 101 USD bis 146 USD. Die bisher zu beobachtenden Preisanstiege von Erdöl liegen damit im unteren Bereich der Berechnungen. Dies könnte daran liegen, dass viele Marktteilnehmer von einer vorübergehenden Sperre ausgehen und eine schrittweise Normalisierung des Ölangebots erwarten. Die Analyse geht von insgesamt vier Szenarien aus. Neben einer Totalsperre der Straße von Hormus (S1) wurden drei weitere Szenarien gerechnet. Diese enthalten unterschiedliche Gegenmaßnahmen zur Milderung des Angebotsschocks (Umleitung von Erdöl über Pipelines, Ausnahmen für iranische Tanker, Freigabe strategischer Erdölreserven). Im Szenariomit allen Gegenmaßnahmen (S4) läge der Erdölpreis im Bereich von 86 USD bis 107 USD, was gegenüber dem Wert vor dem Konflikt im Nahen und Mittleren Osten einen Anstieg von 18 % bis 47 % bedeuten würde.

    Der vollständige OeNB Report ist auf der Website der OeNB als Download verfügbar.

    Rückfragehinweis:
    Oesterreichische Nationalbank
    Pressesprecherin
    Mag.a Marlies Schroeder, MiM
    Telefon: (+43-1) 404 20-6900
    E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
    Website: https://www.oenb.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0076 2026-03-26/10:31






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