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    ANALYSE-FLASH

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    BofA hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ein Luftverteidigungs-Gewinner

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA senkt Kursziel und stuft Hensoldt hoch auf Buy
    • Iran-Angriff auf Diego Garcia stärkt Verteidigungsfokus
    • Hensoldt erzielt 65–70 Prozent Umsatz in Luftabwehr
    ANALYSE-FLASH - BofA hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ein Luftverteidigungs-Gewinner
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Hensoldt leicht gesenkt von 90 auf 88,50 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb Benjamin Heelan am Donnerstag zu Rüstungsbranche. Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er neben BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg auch den Radarspezialisten Hensoldt. Dieser erziele 65 bis 70 Prozent seiner Umsätze im Bereich Luftverteidigung./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:31 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 71,35 auf Tradegate (26. März 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -11,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,35 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +17,97 %/+40,18 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 88,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 88,50, was eine Steigerung von +22,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursvolatilität bei Hensoldt: Anleger sehen Stop‑Loss‑Auslösungen und Leerverkäufe (teilweise BlackRock‑Vorwürfe) als Treiber für Kurseinbrüche. Technisch wird der Jahreschart als schwach beschrieben und das Papier oft an Rheinmetall gekoppelt. Fundamental überwiegt langfristiger Optimismus wegen hoher Inlandsaufträge, steigender Produktion und Radar-/Sensor‑Stärke; kurzfristig bleibt geopolitische Risiko‑ und Energiepreis‑Unsicherheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

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