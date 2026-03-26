BofA hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ein Luftverteidigungs-Gewinner

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 71,35 auf Tradegate (26. März 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -11,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,35 Mrd..

HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +17,97 %/+40,18 % bedeutet.