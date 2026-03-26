ANALYSE-FLASH
BofA hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ein Luftverteidigungs-Gewinner
- BofA senkt Kursziel und stuft Hensoldt hoch auf Buy
- Iran-Angriff auf Diego Garcia stärkt Verteidigungsfokus
- Hensoldt erzielt 65–70 Prozent Umsatz in Luftabwehr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Hensoldt leicht gesenkt von 90 auf 88,50 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der Angriff des Iran mit Mittelstreckenraketen auf den US-Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean habe die Bedeutung von Investitionen in Luftverteidigung auch in Europa noch mehr untermauert, schrieb Benjamin Heelan am Donnerstag zu Rüstungsbranche. Zu den Gewinnern dieses Themas zählt er neben BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg auch den Radarspezialisten Hensoldt. Dieser erziele 65 bis 70 Prozent seiner Umsätze im Bereich Luftverteidigung./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:31 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 71,35 auf Tradegate (26. März 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -11,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,35 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +17,97 %/+40,18 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 88,50 Euro
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Warum sollte die Börse in diesem Umfeld eine Perspektive auf Jahre einpreisen, wo es akute Risiken bis in ökonomische Basics wie Energiepreise und Versorgungssicherheit gibt, wo politische Grundpfeiler fraglich sind und ziehender Antrieb fehlt ?
https://www.stern.de/news/regierung-erleichtert-ausfuhr-von-ruestungsguetern-an-golfstaaten-und-ukraine-37239718.html
..es zeigt sich wie ausgesprochen schulungsbedürftig viele der Hensoldt kritisierenden Analysten sind, die sich ob der paralell zur stattfindenen Expansion nicht im gleichen Maße steigenden Marge ereiffern können...dass Marge und Expansion zeitlich versetzt laufen müssen ist WIWI-wissen in den ersten Semestern..