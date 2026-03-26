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    Bundestag beschließt Spritpreispaket

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag beschließt Paket gegen hohe Spritpreise
    • Tankstellen dürfen künftig nur einmal täglich erhöhen
    • Kartellrecht wird verschärft Paket geht an Bundesrat
    Bundestag beschließt Spritpreispaket
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat angesichts der stark gestiegenen Spritpreise ein Maßnahmenpaket beschlossen. Künftig dürfen Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen, außerdem wird das Kartellrecht verschärft. Das Paket muss am Freitag noch den Bundesrat passieren./hoe/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 6,596 auf Tradegate (26. März 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 224,51 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3724. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -17,52 %/+12,47 % bedeutet.




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