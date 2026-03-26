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    Geschäftsjahr 2025 / Geschäftszahlen 2025

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    KSB übertrifft Vorjahr (FOTO)

    Geschäftsjahr 2025 / Geschäftszahlen 2025 - KSB übertrifft Vorjahr (FOTO)
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
    Frankenthal (ots) -

    - Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis
    - EBIT auf 252,1 Mio. EUR und Rendite auf 8,3 % gesteigert
    - Dividendenvorschlag 26,50 EUR je Stammaktie

    Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB wächst weiter: Im Geschäftsjahr 2025
    überschritt das Unternehmen sowohl im Auftragseingang, als auch zum ersten Mal
    im Umsatz die 3-Milliarden-Euro-Schwelle. Auch das EBIT (Ergebnis vor
    Finanzergebnis und Ertragsteuern) hat der SDAX-Konzern weiter gesteigert.

    Im Geschäftsjahr 2025 erhöhte KSB den Auftragseingang um 2,9 % auf 3.203 Mio.
    EUR. Bereinigt um Währungseffekte wäre der Auftragseingang um 5,6 % gestiegen.
    Das Segment Pumpen verzeichnete mit einem Plus von 6,1 % auf 1.760 Mio. EUR den
    stärksten Zuwachs. Maßgeblich hierfür war der Absatzmarkt Wasser, der um 12,5 %
    zulegte. Das Segment Armaturen erreichte einen Auftragseingang von rund 413 Mio.
    EUR und lag damit 1,4 % über dem Vorjahreswert. Im Segment KSB SupremeServ, dem
    Geschäft mit Ersatzteilen und Servicedienstleistungen, verringerte sich der
    Auftragseingang um 1,7 % auf 1.031 Mio. EUR. Ursachen hierfür waren neben
    Währungseinflüssen die rückläufige Ersatzteilnachfrage in den Märkten Bergbau
    und Energie.

    Bei den Umsatzerlösen hat KSB im Geschäftsjahr 2025 erstmals die Marke von 3
    Milliarden EUR überschritten. Der Umsatz stieg um 2,3 % auf 3.035 Mio. EUR.
    Bereinigt um Währungseffekte wäre der Umsatz um 5,0 % gestiegen. Das Segment
    Pumpen verzeichnete mit einem Anstieg von 4,3 % auf 1.618 Mio. EUR das höchste
    Wachstum. Das Segment Armaturen erzielte ein Umsatzplus von 1,3 % auf 404 Mio.
    EUR. Im Segment KSB SupremeServ lag der Umsatz mit 1.013 Mio. EUR in etwa auf
    Höhe des Vorjahres. Belastend wirkten sich neben Währungseffekten ein Rückgang
    der Erlöse im Bergbaumarkt um rund 5 % aus. In allen anderen Märkten
    entwickelten sich die Umsätze währungsbereinigt stabil oder leicht positiv.

    Die Region Europa blieb bezüglich Auftragseingang und Umsatz die absolut
    stärkste Region. Das prozentual höchste Wachstum erzielte die Region Mittlerer
    Osten / Afrika, die Auftragseingang um 7,0 % und Umsatz um 7,6 % steigern
    konnte. Mit Ausnahme Europas waren nahezu alle Regionen im Berichtszeitraum von
    negativen Währungseffekten beeinträchtigt.

    Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) hat KSB um 3,2 % auf
    252,1 Mio. EUR verbessert. Dies entspricht einer Rendite von 8,3 %. Der moderate
    Anstieg ist insbesondere auf die EBIT-Steigerung von 40,5 Mio. EUR auf 71,3 Mio.
    EUR im Segment Pumpen zurückzuführen. In den Segmenten Armaturen und KSB
    SupremeServ entwickelte sich das Ergebnis dagegen rückläufig. Im Segment
    Armaturen lag das EBIT bei - 3,6 Mio. EUR und damit um 2,8 Mio. EUR unter dem
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie

    Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,48 % und einem Kurs von 1.050 auf Tradegate (26. März 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -20,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 922,08 Mio..

    KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.

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