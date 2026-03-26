KSB übertrifft Vorjahr (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,48 % und einem Kurs von 1.050 auf Tradegate (26. März 2026, 10:17 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um -20,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,54 %. Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 922,08 Mio.. KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.

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Frankenthal (ots) -- Wachstum bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis- EBIT auf 252,1 Mio. EUR und Rendite auf 8,3 % gesteigert- Dividendenvorschlag 26,50 EUR je StammaktieDer Pumpen- und Armaturenhersteller KSB wächst weiter: Im Geschäftsjahr 2025überschritt das Unternehmen sowohl im Auftragseingang, als auch zum ersten Malim Umsatz die 3-Milliarden-Euro-Schwelle. Auch das EBIT (Ergebnis vorFinanzergebnis und Ertragsteuern) hat der SDAX-Konzern weiter gesteigert.Im Geschäftsjahr 2025 erhöhte KSB den Auftragseingang um 2,9 % auf 3.203 Mio.EUR. Bereinigt um Währungseffekte wäre der Auftragseingang um 5,6 % gestiegen.Das Segment Pumpen verzeichnete mit einem Plus von 6,1 % auf 1.760 Mio. EUR denstärksten Zuwachs. Maßgeblich hierfür war der Absatzmarkt Wasser, der um 12,5 %zulegte. Das Segment Armaturen erreichte einen Auftragseingang von rund 413 Mio.EUR und lag damit 1,4 % über dem Vorjahreswert. Im Segment KSB SupremeServ, demGeschäft mit Ersatzteilen und Servicedienstleistungen, verringerte sich derAuftragseingang um 1,7 % auf 1.031 Mio. EUR. Ursachen hierfür waren nebenWährungseinflüssen die rückläufige Ersatzteilnachfrage in den Märkten Bergbauund Energie.Bei den Umsatzerlösen hat KSB im Geschäftsjahr 2025 erstmals die Marke von 3Milliarden EUR überschritten. Der Umsatz stieg um 2,3 % auf 3.035 Mio. EUR.Bereinigt um Währungseffekte wäre der Umsatz um 5,0 % gestiegen. Das SegmentPumpen verzeichnete mit einem Anstieg von 4,3 % auf 1.618 Mio. EUR das höchsteWachstum. Das Segment Armaturen erzielte ein Umsatzplus von 1,3 % auf 404 Mio.EUR. Im Segment KSB SupremeServ lag der Umsatz mit 1.013 Mio. EUR in etwa aufHöhe des Vorjahres. Belastend wirkten sich neben Währungseffekten ein Rückgangder Erlöse im Bergbaumarkt um rund 5 % aus. In allen anderen Märktenentwickelten sich die Umsätze währungsbereinigt stabil oder leicht positiv.Die Region Europa blieb bezüglich Auftragseingang und Umsatz die absolutstärkste Region. Das prozentual höchste Wachstum erzielte die Region MittlererOsten / Afrika, die Auftragseingang um 7,0 % und Umsatz um 7,6 % steigernkonnte. Mit Ausnahme Europas waren nahezu alle Regionen im Berichtszeitraum vonnegativen Währungseffekten beeinträchtigt.Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT) hat KSB um 3,2 % auf252,1 Mio. EUR verbessert. Dies entspricht einer Rendite von 8,3 %. Der moderateAnstieg ist insbesondere auf die EBIT-Steigerung von 40,5 Mio. EUR auf 71,3 Mio.EUR im Segment Pumpen zurückzuführen. In den Segmenten Armaturen und KSBSupremeServ entwickelte sich das Ergebnis dagegen rückläufig. Im SegmentArmaturen lag das EBIT bei - 3,6 Mio. EUR und damit um 2,8 Mio. EUR unter dem