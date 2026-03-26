Google-Durchbruch könnte Ende der Chipkrise bringen

Die Alphabet -Tochter hat mit TurboQuant eine neue Technik zur Datenverdichtung vorgestellt, die den Speicherbedarf großer Sprachmodelle (wie zB bei ChatGPT, Gemini, Claude) laut eigenen Angaben um mindestens den Faktor 6 senken kann. Im Zentrum steht ein schneller Zwischenspeicher, der moderne KI-Systeme nutzen, um wichtige Informationen rasch wiederzufinden. Das ist sowohl für Anwendungen wie ChatGPT als auch für Suchmaschinen wichtig, die nach Bedeutung statt nur nach einzelnen Wörtern suchen. Google zufolge lässt sich dieser Flaschenhals deutlich verkleinern, ohne die Genauigkeit der Modelle zu verschlechtern. In Tests berichtete der Konzern zudem von höherer Geschwindigkeit auf Nvidias H100-Beschleunigern.

Der KI-Boom hat in den vergangenen Quartalen nicht nur Nvidia und Co befeuert, sondern auch eine neue Knappheit am Speichermarkt ausgelöst. Vor allem Hochleistungsspeicher für KI-Server waren gefragt wie nie. Hersteller verlagerten Kapazitäten, Preise für Speicher- und Storage-Produkte zogen an, und die Börse feierte Unternehmen wie SK Hynix , Samsung oder Micron teils mit massiven Kursgewinnen. Genau in dieses Umfeld platzt nun eine Nachricht von Google, die das Machtgefüge im KI-Sektor verändern könnte.

Das ist brisant, weil Speicher zuletzt zu den größten Engpässen der KI-Welle zählte. Wer weniger Speicher pro Modell und pro Anfrage benötigt, kann Rechenzentren günstiger auslasten, Trainings- und Betriebskosten senken und bestehende Hardware effizienter nutzen. Profitieren würden vor allem die großen Cloud-Plattformen wie AWS (Amazon), Azure (Microsoft) und Google Cloud sowie weitere Anbieter von Rechenzentrums- und KI-Infrastruktur. Doch die möglichen Folgen reichen weit darüber hinaus.

Wenn der extreme Speicherhunger der KI-Industrie nachlässt, könnte das mittelfristig auch andere Technologiebereiche entlasten, die zuletzt unter dem Sog der AI-Server litten: PCs, Smartphones, SSDs und USB-Speicher. Denn je weniger Kapazität in den lukrativen KI-Bereich gezogen wird, desto eher entspannt sich das Angebot bei klassischen Speicherprodukten. Sogar die Autoindustrie könnte indirekt profitieren, falls sich der Druck auf Halbleiter-Lieferketten insgesamt verringert – auch wenn dort nicht dieselben Spitzenspeicher wie in KI-Servern verbaut werden.

An der Börse kam die Nachricht bei den Chip-Monopolisten weniger gut an. Anleger verkauften Speicherwerte, weil sie fürchten, dass ein sinkender Speicherbedarf die Nachfrage nach High-End-Speicherchips bremsen könnte. Aktien von SK Hynix, Samsung, Micron, Sandisk, Western Digital und Seagate gerieten unter Druck. Nach dem steilen Lauf vieler Speicheraktien reichte schon die Aussicht auf mehr Effizienz für Gewinnmitnahmen.

Ganz so eindeutig ist die Lage aber nicht. Mehr Effizienz muss nicht automatisch weniger Nachfrage bedeuten. Sinkende Kosten pro KI-Anfrage könnten die Nutzung weiter beschleunigen und damit am Ende sogar für noch mehr Volumen sorgen. Genau darauf verweisen Analysten von JPMorgan mit Blick auf das Jevons-Paradoxon: Wird eine Technologie effizienter, steigt ihre Verbreitung oft umso stärker.

TurboQuant ist deshalb vorerst weniger ein Todesstoß für Speicherhersteller als ein Warnsignal. Der Markt beginnt zu begreifen, dass der KI-Boom nicht nur von immer mehr Chips lebt, sondern auch von intelligenterer Software. Sollte sich Googles Verfahren breit durchsetzen, könnte einer der teuersten Flaschenhälse der KI-Industrie endlich beseitigt werden – mit Folgen weit über den Serverraum hinaus. Amazon, Microsoft und Google kann das nur recht sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion