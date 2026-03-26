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    Ölpreis-Schock

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    Jetzt boomen gebrauchte E-Autos! Diese Aktien könnten proftieren

    Der Krieg mit Iran treibt die Spritpreise nach oben – und plötzlich stürmen Europas Käufer gebrauchte E-Autos. Diese Aktien könnten davon profitieren.

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    Ölpreis-Schock - Jetzt boomen gebrauchte E-Autos! Diese Aktien könnten proftieren
    Foto: dpa - Sebastian Gollnow/dpa

    Für viele Autofahrer wird die Zapfsäule gerade zum Schockmoment – und genau das könnte den europäischen Gebrauchtwagenmarkt jetzt kräftig durcheinanderwirbeln. Denn durch den Krieg im Iran und die Turbulenzen auf einer zentralen Ölroute steigen die Spritpreise spürbar. Für viele Verbraucher stellt sich damit plötzlich die Frage: Weiter teuer tanken oder endlich günstig laden? 

    Während ein Liter Sprit in Deutschland teilweise mehr als 2,40 Euro kostet, liegt der Preis für eine Kilowattstunde Autostrom an der heimischen Wallbox bei nur 23 bis 35 Cent. Auch wer auf öffentliche Wechselstromladesäulen angewiesen ist, muss mit Preisen zwischen 39 und 49 Cent pro Kilowattstunde rechnen. Ein sparsames E-Auto wie das Tesla Model Y verursacht somit Energiekosten von 3,70 bis 5,60 Euro pro 100 Kilometer. Ohne eine heimische Wallbox liegen die Stromkosten bei circa 6,30 bis 7,90 Euro pro 100 Kilometer. Selbst Langstreckenfahrten am Schnelllader schlagen nur mit 13 bis 16,50 Euro zu Buche.

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    Laut Reuters sind die durchschnittlichen Benzinpreise in der Europäischen Union zwischen dem 23. Februar und dem 16. März um 12 Prozent auf 1,84 Euro je Liter gestiegen. In Frankreich kletterte der Preis zuletzt sogar auf rund 2,03 Euro. Eine Marke, die offenbar psychologisch wirkt: Sobald das Tanken richtig wehtut, wächst das Interesse an Elektroautos schlagartig.

    Besonders deutlich zeigt sich das bei Aramisauto. Der Anteil von E-Autos an den Verkäufen des Händlers sprang binnen weniger Wochen von 6,5 auf 12,7 Prozent. Gleichzeitig verloren Benziner und Diesel Marktanteile. Auch andere Plattformen melden einen spürbaren Stimmungswechsel. So schossen bei OLX die Anfragen für E-Autos in Frankreich um 50 Prozent, in Portugal um 54 Prozent, in Rumänien um 40 Prozent und in Polen um 39 Prozent nach oben.

    Selbst in Deutschland ist dieser Effekt angekommen. Laut Reuters hat sich der Anteil der E-Auto-Suchen auf mobile.de seit Anfang März von 12 auf 36 Prozent verdreifacht. Händler erhielten zudem 66 Prozent mehr Anfragen für gebrauchte Elektroautos als noch im Februar. In Großbritannien zeigen Marketcheck-Daten ebenfalls eine klare Beschleunigung. Die täglichen Verkäufe gebrauchter E-Autos zogen nach Kriegsbeginn deutlich an und schossen zeitweise auf über 1.100 Fahrzeuge pro Tag.

    Das ist mehr als nur ein kurzer Reflex. Gebrauchte E-Autos sind oft deutlich günstiger als Neuwagen, sofort verfügbar und treffen den Nerv der Zeit, in der jeder zusätzliche Cent an der Zapfsäule schmerzt. Für Anleger ist das ein Signal: Der Preisdruck an den Tankstellen könnte der Elektromobilität über den Gebrauchtwagenmarkt neuen Schwung geben.

    Damit rücken für Anleger auch börsennotierte Plattformen in den Fokus, die vom wachsenden Online-Handel mit gebrauchten Elektroautos profitieren könnten. In Europa ist vor allem die im SDAX notierte AUTO1 Group SE (WKN: A2LQ88) mit ihren Marken wirkaufendeinauto.de und Autohero von Bedeutung. In den USA zählen Carvana (WKN: A2DPW1), CarGurus (WKN: A2DR1S) und Cars.com (WKN: A2DT4C) zu den wichtigsten Unternehmen. Sie organisieren den Ankauf und Verkauf digital und setzen teils auf eigene Logistik- und Aufbereitungsprozesse. Sollte der Boom bei gebrauchten E-Autos anhalten, könnten genau diese Plattformen für Investoren interessanter werden.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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