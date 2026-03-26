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    Nach Milliarden-Crash

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    Super Micro soll Aktionäre getäuscht haben – jetzt klagen sie

    Verschleierte China-Geschäfte, überhöhte Erwartungen: Jetzt fordern Aktionäre Schadenersatz und ziehen gegen Super Micro vor Gericht.

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    Nach Milliarden-Crash - Super Micro soll Aktionäre getäuscht haben – jetzt klagen sie
    Foto: Dall-E

    Der Skandal um Super Micro Computer zieht immer weitere Kreise. Nachdem der Aktienkurs des Serverherstellers am 20. März um 33 Prozent eingebrochen war und rund 6,1 Milliarden US-Dollar an Marktwert vernichtet wurden, haben Aktionäre das Unternehmen nun wegen Wertpapierbetrugs verklagt. Der Vorwurf ist schwerwiegend: Super Micro soll wissentlich verschwiegen haben, dass ein erheblicher Teil seiner Serververkäufe an chinesische Unternehmen ging und damit gegen US-Exportkontrollgesetze verstieß. Dadurch seien die Geschäftsaussichten überbewertet und der Aktienkurs künstlich aufgebläht worden. Die beim Bundesgericht in San Francisco eingereichte Sammelklage richtet sich gegen Super Micro, CEO Charles Liang und Finanzvorstand David Weigand und fordert nicht bezifferten Schadenersatz für alle Investoren, die zwischen dem 30. April 2024 und dem 19. März 2026 Anteile hielten.

    Auslöser war die strafrechtliche Anklage gegen drei Personen mit engen Verbindungen zum Unternehmen: Mitgründer und Verwaltungsratsmitglied Yih-Shyan Liaw, Vertriebsleiter Ruei-Tsang Chang sowie den externen Mitarbeiter Ting-Wei Sun. Ihnen wird vorgeworfen, über ein nicht näher genanntes Unternehmen in Südostasien Server mit Nvidia-Chips im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar in den Jahren 2024 und 2025 nach China geschmuggelt zu haben – ausgerechnet zu einer Zeit, in der die USA den Export von KI-Chips nach China massiv einschränkten, um die technologische Überlegenheit des Westens zu sichern. Liaw trat nach Bekanntwerden der Anklage umgehend aus dem Verwaltungsrat zurück. Super Micro betont, mit den Behörden zu kooperieren, und erklärt, das mutmaßliche Verhalten verstoße gegen interne Richtlinien. Weder gegen Super Micro noch gegen Nvidia wurde bislang Strafanzeige erstattet.

    Die Klage zieht zugleich einen größeren Kreis. Am Rande gerät auch Nvidia-Chef Jensen Huang ins Visier: Die US-Senatoren Elizabeth Warren und Jim Banks fordern Handelsminister Howard Lutnick auf zu prüfen, ob Huangs frühere Aussagen US-Beamte bei der Vergabe von Exportlizenzen für KI-Chips nach China in die Irre geführt haben könnten. Huang hatte 2025 erklärt: "Es gibt keinerlei Beweise für eine missbräuchliche Abzweigung von KI-Chips." Die Senatoren halten dem entgegen, diese Aussagen hätten bereits damals im Widerspruch zu verfügbaren Medienberichten gestanden. Ein Nvidia-Sprecher betonte, strikte Compliance habe für das Unternehmen "oberste Priorität".

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion




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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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