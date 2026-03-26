AKTIE IM FOKUS
Deutz fallen kräftig - DZ Bank: Gewinnspanne breit angelegt
- Aktienkurs Deutz rutschte nach Prognosen deutlich ab
- Zwischenzeitlich fiel die Aktie um bis zu neun Prozent
- Erholung im Motoren-Geschäft bisher nur teilweise
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs des Motorenherstellers Deutz ist nach den Prognosen für das laufende Jahr abgerutscht. Er fiel zwischenzeitlich um bis zu neun Prozent auf 8,165 und damit auf das niedrigste Niveau seit Anfang Dezember vergangenen Jahres. Zuletzt betrug der Abschlag 6,6 Prozent auf 8,42 Euro.
Analyst Thorsten Reigber von der DZ Bank nannte in einer ersten Reaktion den Zielkorridor für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in diesem Jahr "breit angelegt".
Dies sei einer mangelnden Einschätzbarkeit in einem herausfordernden Umfeld geschuldet. Eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen der Prognose in diesem Jahr wäre eine Erholung im Motoren-Geschäft für Land- und Baumaschinen. Diese sei bisher aber nur teilweise eingetreten./bek/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,69 % und einem Kurs von 8,405 auf Tradegate (26. März 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -13,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,250Euro. Von den letzten 4 Analysten der Deutz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 12,000Euro was eine Bandbreite von +17,44 %/+40,93 % bedeutet.
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