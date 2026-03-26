AKTIE IM FOKUS
Medios verlieren nach Zahlen zweistellig - Ergebnis enttäuscht
- Medios fallen 10% auf 12,22 Euro, nahe Tief
- Seit Mitte Februar Verlust rund 30 Prozent
- Operatives Ergebnis Q4 2025 verfehlte Erwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gerade unter den Nebenwerten sind am Donnerstag einige Kandidaten nach Geschäftszahlen heftig unter Druck geraten. Dazu zählen auch Medios , die sich mit 10 Prozent Minus auf 12,22 Euro wieder auf ihrem Zwischentief aus dem vergangenen Herbst bei knapp über 12 Euro nähern.
Seit Mitte Februar verloren die Anteilsscheine des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen inzwischen 30 Prozent.
Das operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 verfehlte die Erwartungen. Verantwortlich war laut dem Warburg-Experten Yannik Siering eine geringere Profitabilität im Bereich patientenindividueller Therapien.
Den neuen Finanzchef ab Mitte April lobte er. Stefan Bauerreis bringe enorme Expertise aus dem Management von Sartorius und Schaeffler mit./ag/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 211,5 auf Tradegate (26. März 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 6,83 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +38,79 %/+11,03 % bedeutet.
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Off topic
Was genau willst du uns mit deinem Posting das mit Falschaussagen nur so gespickt ist denn nun mitteilen?
Das mit den Zukäufen war ja nur ein hypothetisches Beispiel, komplett eigenfinanziert. Und ich sag auch nicht dass man organisch nur stagnieren wird. Aber auch nicht ausgeschlossen, siehe Argumentation von 95ProzentTrader!