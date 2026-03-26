Medios verlieren nach Zahlen zweistellig - Ergebnis enttäuscht

Das mit den Zukäufen war ja nur ein hypothetisches Beispiel, komplett eigenfinanziert. Und ich sag auch nicht dass man organisch nur stagnieren wird. Aber auch nicht ausgeschlossen, siehe Argumentation von 95ProzentTrader!









Die Frage ist halt was „dir“ lieber ist. Man setzt den durchschnittlichen FreeCashflow von 60 Mio pro Jahr für Zukäufe ein (daher mein hypothetisches Beispiel von 120 Mio Kaufpreis für 200 Mio Umsatz in zwei Jahren), oder gar kein Wachstum und dafür komplette Entschuldung bzw. ab 2028 Netcash aufbauen und dann stärkere Aktienrückkäufe, vielleicht auch Dividenden. Aber das ist nur ein Beispiel gewesen, um die aktuelle Bewertung besser zu illustrieren.













Und nein, mein FCF Multiple Ziel ist nicht gleich 9, sondern mindestens 12. Bei 9 wäre es nur wenn ich tatsächlich gar kein Wachstum erwarten würde, weder organisch noch anorganisch, denn wieso sollte man nur halb so hoch bewertet werden wie der DAX oder MDAx?





Mein Idealszenario in Sachen Kapitalallokation sieht eher so aus, dass ich 3-4% organisches Wachstum p.a. (im Durchschnitt, also nicht stetig pro Jahr) erhoffe, und den erwirtschafteten FCF würde ich zu 25 Mio für anorganisches Wachstum, 25 Mio Tilgung und 10 Mio für Aktienrückkäufe einsetzen. Man kauft demnach 45-50 Mio pro Jahr an Umsatz zu plus 80-85 Mio Umsatz organisch. Somit liegt das Wachstum gesamt bei durchschnittlich bei 6,5-7,0% p.a.. Und hätte 3% weniger Aktienanzahl pro Jahr.





Bei diesem Szenario aus einer Kombination von organischem, anorganischem Wachstum und sinkender Aktienanzahl durch ARPs (komplett aus dem eigenen operativen Cashflow finanziert) sollte der Markt höhere Multiplen als 9 zahlen. Normal wäre eher 14, also FCF Rendite von 7%.





Der Aktienmarkt insgesamt liegt bei knapp 5%, Staatsanleihen zwischen 2,2% und 4,2% derzeit. 7% wäre also nicht mal sonderlich optimistisch.





Da kann sich ja jeder selbst ausrechnen, wo das in meinem skizzierten Szenario in Sachen Kursziel hinführen würde. Aber ob der Vorstand das ähnlich sieht wie ich, weiß ich natürlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eher anorganisches Wachstum stärker forcieren werden als in meinem Szenario, dafür dann eher die NettoVerschuldung auf das 1,2-1,3 fache EBITDA bzw 1,6-1,7 fachen FCF, so wie 2025. Der Finanzmarkt mag das vielleicht sogar lieber, wenn man 10% Wachstum ausweisen kann, dafür aber eine etwas höheres Netdebt hat. Geschmackssache! Muss man mal abwarten was der neue Vorstand demnächst so als Strategie ausgibt und ob man wieder ein neues Mittelfristziel erwähnt.





Aktuell scheint der Markt aber offenbar deutlichen Gewinnrückgang in den nächsten Jahren zu erwarten, warum auch immer.