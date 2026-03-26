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    AKTIE IM FOKUS

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    Medios verlieren nach Zahlen zweistellig - Ergebnis enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Medios fallen 10% auf 12,22 Euro, nahe Tief
    • Seit Mitte Februar Verlust rund 30 Prozent
    • Operatives Ergebnis Q4 2025 verfehlte Erwartungen
    AKTIE IM FOKUS - Medios verlieren nach Zahlen zweistellig - Ergebnis enttäuscht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gerade unter den Nebenwerten sind am Donnerstag einige Kandidaten nach Geschäftszahlen heftig unter Druck geraten. Dazu zählen auch Medios , die sich mit 10 Prozent Minus auf 12,22 Euro wieder auf ihrem Zwischentief aus dem vergangenen Herbst bei knapp über 12 Euro nähern.

    Seit Mitte Februar verloren die Anteilsscheine des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen inzwischen 30 Prozent.

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    Das operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 verfehlte die Erwartungen. Verantwortlich war laut dem Warburg-Experten Yannik Siering eine geringere Profitabilität im Bereich patientenindividueller Therapien.

    Den neuen Finanzchef ab Mitte April lobte er. Stefan Bauerreis bringe enorme Expertise aus dem Management von Sartorius und Schaeffler mit./ag/stk

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 211,5 auf Tradegate (26. März 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +0,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 6,83 Mrd..

    Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +38,79 %/+11,03 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die hohe Volatilität der Medios‑Aktie (rund −20% binnen eines Monats), mögliche Ursachen wie Ausverkäufe institutioneller Investoren (Norwegischer Staatsfonds, Paladin, SEB; Debatte um Janus/Luxempart), technische Schwäche an SMA/EMA200, Bollinger und MACD, Konsens‑Kennzahlen für 2025 (Umsatz ~2,01 Mrd€, EBIT ~47,1 Mio€, Netto ~25,5 Mio€), die antizyklische Fundamentallage und den bevorstehenden Jahresbericht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Medios eingestellt.

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