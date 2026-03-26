Deutz-Aktie kommt unter die Räder - was Experten jetzt raten

Für das Geschäftsjahr 2026 stellt das Unternehmen einen Umsatz zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro in Aussicht. Die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen 6,5 und 8,0 Prozent liegen. Während die Umsatzprognose im Rahmen der Erwartungen liegt, fällt die Margenmitte etwas niedriger aus als von Analysten geschätzt. Positiv: Am oberen Ende der Spanne könnte Deutz die Markterwartungen deutlich übertreffen.

Der Motorenhersteller Deutz hat mit seinem Ausblick für 2026 die Erwartungen weitgehend getroffen, bleibt bei der Profitabilität jedoch leicht hinter den Prognosen zurück. Das schmeckt Anlegern gar nicht, die die Aktie abverkaufen und den jüngsten Kursrutsch verschärfen. Am Donnerstag verlieren die Papiere rund 8 Prozent. Innerhalb eines Monats ist die Aktie von ihrem Jahreshoch bei 12,50 Euro um mehr als 30 Prozent abgestürzt.

Das Schlussquartal 2025 verlief dagegen schwächer als erwartet. Vor allem das Geschäft mit neuen Technologien belastete das Ergebnis, während das klassische Motorensegment trotz niedriger Stückzahlen eine überraschend robuste Margenentwicklung zeigte.

Die Analysten von Warburg Research stufen die Aktie weiterhin als Kauf ein und bleiben ihrem Kursziel von 12,90 Euro treu. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 9,02 Euro ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 43 Prozent. Warburg wertet die Jahresprognose als solide. Die breite Margenspanne spiegele vor allem Unsicherheiten bei der Markterholung wider, die das Management erst im zweiten Halbjahr erwartet. Zudem sind mögliche Zukäufe im margenstarken Servicegeschäft noch nicht berücksichtigt.

Der kurzfristige Rückschlag könnte sich demnach als Einstiegschance erweisen – vorausgesetzt, Deutz bekommt die Kosten im Technologiesegment in den Griff und profitiert von einer Belebung der Nachfrage.

Mit einer neuen Struktur aus fünf eigenständigen Geschäftsbereichen und dem Fokus auf Energie und Verteidigung will Deutz bis 2030 seinen Umsatz auf vier Milliarden Euro verdoppeln. Der jüngste Zukauf passt in dieses Bild: Mit dem Erwerb der Sobek Group und der strategischen Partnerschaft mit ARX Robotics treibt Deutz die Portfoliotransformation voran und will seine Position im wachsenden Ökosystem unbemannter Verteidigungssysteme stärken.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,19 % und einem Kurs von 8,45EUR auf Tradegate (26. März 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.





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