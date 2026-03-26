US-Präsident Trump gerät von Tag zu Tag mehr unter Zugzwang im Iran-Krieg - seine Versuche, die Märkte zu manipulieren, wirken immer kürzer! Stets versucht Trump den Eindruck zu erwecken, dass der Iran-Krieg bald vorbei sei, der Iran unbedingt einen Deal machen wolle etc. Aber das sind Fake-News! Denn das Regime in Teheran weiß, dass der US-Präsident von Tag zu Tag mehr unter Druck gerät, je länger der Krieg dauert (Ölpreis, Kapitalmarkt-Zinsen etc.). Daher hat der Iran auch keinen Anreiz, diese Trumpf-Karte vorzeitig aus der Hand zu geben! Denn die Chancen, eigene Forderungen als Bedingung für ein Ende des Krieges durchzusetzen, wachsen von Tag zu Tag. Also hat Trump nur zwei Optionen: er gibt unter Proklamierung eines angeblichen Sieges auf - wobei die Strasse von Hormus weiter beliebig blockierbar bleibt für Teheran. Oder er geht all-in mit Truppen auf iranischem Boden. Beide Szenarien sind von den Aktienmärkte nicht annähernd eingepreist..

Hinweise aus Video:

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2. Iran-Krieg: Leere Gasspeicher bedrohen Europas Versorgung

Das Video "Iran: Trump im Zugzwang - Markt-Manipulation reicht nicht mehr! " sehen Sie hier..