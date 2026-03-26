Sieben Raketenangriffe Irans auf Israel binnen Stunden

TEL AVIV (dpa-AFX) - Intensiver Raketenbeschuss Israels aus dem Iran: In mindestens sieben Wellen binnen weniger Stunden flogen am Morgen nach Militärangaben iranische Geschosse auf den jüdischen Staat. In zahlreichen Gebieten Israels - darunter im Großraum Tel Aviv, Jerusalem sowie im Norden des Landes - gab es Raketenalarm. Nach Angaben von Armee und Rettungskräften kam es an mehreren Orten zu Einschlägen. Es gab Berichte zu Verletzten in Tel Aviv sowie in einer arabischen Ortschaft östlich der Küstenmetropole. Auch vom Libanon aus gab es in der Nacht und am Morgen erneut Beschuss des israelischen Nordens./le/DP/zb



