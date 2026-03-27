Bis zu 50 Prozent teurer: Wie der Iran-Krieg Asien erschüttert

Unternehmen und Verbraucher in ganz Asien rüsten sich für eine Krise, weil der Iran-Krieg die Lieferketten, die Kunststoff- und Ölversorgung massiv beeinträchtigt, den Alltag durcheinanderbringt und die Preise in die Höhe treibt. Wie Reuters berichtet, erhöhten in Südkorea Lieferanten die Preise für einige Rohstoffe um bis zu 50 Prozent. Andere Lieferanten hätten dahingehend keine Ware mehr auf Lager.

Ein südkoreanischer Fabrikmanager sagte, dass die Auswirkungen des Krieges im Vergleich zu früheren Ölpreisschocks sowie der COVID-19-Pandemie beispiellos sind. Asien, das stärker als andere Teile der Welt auf Rohöl, Gas, Treibstoff und Düngemittel aus dem Nahen Osten angewiesen ist, ist am anfälligsten für Versorgungsengpässe. Samyang Foods, südkoreanischer Lebensmittelhersteller erklärte, ein länger andauernder Konflikt könne zu einem Mangel an Verpackungsmaterialien und damit zu steigenden Kosten führen.