Preisschock und Hamsterkäufe
Bis zu 50 Prozent teurer: Wie der Iran-Krieg Asien erschüttert
Der Iran-Krieg sorgt für Lieferengpässe, steigende Preise und Panik in Asien. Rohstoffe verteuern sich um bis zu 50 Prozent, Verbraucher hamstern bereits Waren.
- Lieferengpässe und Rohstoffpreise bis 50 Prozent
- Asien stark abhängig von Öl, Gas und Düngemitteln
- Treibstoffmangel treibt Energie und Preise global
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Unternehmen und Verbraucher in ganz Asien rüsten sich für eine Krise, weil der Iran-Krieg die Lieferketten, die Kunststoff- und Ölversorgung massiv beeinträchtigt, den Alltag durcheinanderbringt und die Preise in die Höhe treibt. Wie Reuters berichtet, erhöhten in Südkorea Lieferanten die Preise für einige Rohstoffe um bis zu 50 Prozent. Andere Lieferanten hätten dahingehend keine Ware mehr auf Lager.
Ein südkoreanischer Fabrikmanager sagte, dass die Auswirkungen des Krieges im Vergleich zu früheren Ölpreisschocks sowie der COVID-19-Pandemie beispiellos sind. Asien, das stärker als andere Teile der Welt auf Rohöl, Gas, Treibstoff und Düngemittel aus dem Nahen Osten angewiesen ist, ist am anfälligsten für Versorgungsengpässe. Samyang Foods, südkoreanischer Lebensmittelhersteller erklärte, ein länger andauernder Konflikt könne zu einem Mangel an Verpackungsmaterialien und damit zu steigenden Kosten führen.
Nongshim, südkoreanischer Ramen-Produzent, erklärte, er verfüge über einen Vorrat an Verpackungsmaterial für zwei bis drei Monate und bereite sich auf die Möglichkeit vor, dass der Krieg, der mit den US-israelischen Angriffen auf den Iran am 28. Februar begann, andauern könnte. Der Krieg verursachte eine weltweite Treibstoffknappheit. Unternehmen von Fluggesellschaften über Supermärkte bis hin zu Gebrauchtwagenhändlern haben mit Herausforderungen wie steigenden Kosten, sinkender Nachfrage und gestörten Lieferketten zu kämpfen. Bei den Verbrauchern ist in Südkorea bereits Panik ausgebrochen, was zu Hamsterkäufen von Waren wie Müllsäcken geführt hat.
In Indien hat der Krieg bereits zu höheren Preisen für abgefülltes Wasser geführt, da die Preise für Plastikflaschen und -verschlüsse stark gestiegen sind. Zudem warnen dort tätige internationale Brauereien vor Preiserhöhungen und Lieferengpässen aufgrund von Gasknappheit. Höhere Rohölpreise schlagen sich direkt in den Kraftstoffpreisen im Einzelhandel nieder und erhöhen die Kosten für Benzin, Diesel, Flugbenzin, Flüssiggas sowie für Geschäfts- und Produktionsbetriebe weltweit.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion