    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Antrophic-Wahnsinn – dieser Fonds steigt 500 Prozent

    Im „KI-Rennen“ haben viele Experten seit einiger Zeit Anthropic auf Platz eins gehoben. Claude hat damit Googles Gemini und OpenAIs ChatGPT vorerst hinter sich gelassen. Anthropic ist ähnlich wie OpenAI für Privatanleger jedoch nicht direkt investierbar. Eine kleine Möglichkeit gibt es nun über einen Umweg für US-Anleger — was zu absurden Bewegungen führt.

    Ein neu börsennotierter Closed-End-Fund ist seit seinem Debüt in der vergangenen Woche regelrecht durch die Decke gegangen. Anleger spekulieren damit auf Beteiligungen an Anthropic und SpaceX. Die Anteile des Fundrise Innovation Fund stiegen am Dienstag um 64 Prozent auf 314,99 US-Dollar und wurden wegen der hohen Volatilität gleich zweimal vom Handel ausgesetzt. Am Mittwoch liegen die Anteilscheine erneut rund 100 Prozent im Plus. Erstinvestoren unterliegen einem Lock-up und können ihre Anteile also sechs Monate lang nicht verkaufen. Die wenigen frei handelbaren Anteile werden entsprechend wie Meme-Stocks gehandelt. Derzeit wird der innere Wert, also der NAV, mit dem Faktor 30 gegenüber dem zuletzt ausgewiesenen Nettoinventarwert je Anteil von 18,97 überbezahlt.

    „In einer Zeit in der viele der innovativsten Technologieunternehmen länger privat bleiben bietet VCX (- so das Kürzel -) Anlegern unabhängig vom Vermögen Zugang zur nächsten Generation führender Tech-Unternehmen“ erklärte Fundrise-CEO Ben Miller zum Börsengang.

    Tatsächlich zeigt diese Bewegung auch ein grundsätzliches Problem der Kapitalmärkte. Die Entwicklung aussichtsreicher Firmen verläuft heute weitgehend im privaten Markt. Wenn sie dann „public“ gehen, also an die Börse kommen, ist für Anleger häufig nicht mehr viel zu holen. 

    Eine deutlich sinnvollere Anthropic-Spekulation kann daher ein Engagement bei Amazon sein. Schätzungen verweisen auf einen Anteil zwischen 10 und 15 Prozent, Reuters nannte zuletzt 12 Prozent. Anthropic wurde in der letzten Finanzierungsrunde mit 380 Milliarden US-Dollar bewertet, beim IPO dürfte die Erstnotiz deutlich höher liegen. Wir halten Amazon mit dem Call WKN MJ85E6 im Depot Markenwert Marathon.




    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Antrophic-Wahnsinn – dieser Fonds steigt 500 Prozent Im „KI-Rennen“ haben viele Experten seit einiger Zeit Anthropic auf Platz eins gehoben. Claude hat damit Googles Gemini und OpenAIs ChatGPT vorerst hinter sich gelassen. Anthropic ist ähnlich wie OpenAI für Privatanleger jedoch nicht direkt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     