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    WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'

    WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Resultate hätten den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb der Analyst Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Fotodienstleister sei auf Kurs, um den beständigen Wachstumstrend fortzusetzen. Es bleibe aber abzuwarten, welche Rolle die Kosteninflation und die Marketingausgaben im laufenden Geschäftsjahr spielen werden./rob/tih/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 93,40EUR auf Tradegate (26. März 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Philipp Kaiser
    Analysiertes Unternehmen: CEWE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 140
    Kursziel alt: 140
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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