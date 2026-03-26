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    Medios Aktie im Ausverkauf - -8,52 % - 26.03.2026

    Am 26.03.2026 ist die Medios Aktie, bisher, um -8,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Medios Aktie.

    Besonders beachtet! - Medios Aktie im Ausverkauf - -8,52 % - 26.03.2026
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, spezialisiert auf die Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen. Das Unternehmen bietet umfassende Logistik- und Versorgungsdienstleistungen für Spezialmedikamente an. Es hat eine starke Marktstellung mit einem breiten Netzwerk von Apotheken. Hauptkonkurrenten sind Phoenix Group und Alliance Healthcare. Medios' Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und maßgeschneiderte Lösungen.

    Medios aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.03.2026

    Die Medios Aktie notiert aktuell bei 12,460 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,160  entspricht. Der Kursrückgang der Medios Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,52 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Medios, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,69 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Medios Aktie damit um -11,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Medios -15,32 % verloren.

    Medios Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,82 %
    1 Monat -25,87 %
    3 Monate -12,69 %
    1 Jahr +3,34 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Medios Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von Medios um 12,40 €, nahe einem Unterstützungsbereich aus dem Rückkaufprogramm. Diskussionspunkte: EPS 0,61 statt 1,03 erwartet, Margin 4,8% vs 4,5%, Akquisitionen (Ceban) und Kommunikationsprobleme. Investoren diskutieren Halten vs. Ausstieg, mögliche neue Führung und die Frage nach Unter- oder Überbewertung.

    Zur Medios Diskussion

    Informationen zur Medios Aktie

    Es gibt 26 Mio. Medios Aktien. Damit ist das Unternehmen 318,31 Mio. € wert.

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    Medios Achieves Double-Digit Revenue Growth and Profitability Boost


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cardinal Health, McKesson und Co.

    Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. McKesson notiert im Minus, mit -0,11 %.

    Medios Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Medios Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medios Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Medios

    -8,66 %
    -11,82 %
    -25,87 %
    -12,69 %
    +3,34 %
    -30,54 %
    -61,90 %
    +25,64 %
    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC



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