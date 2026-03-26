Medios Aktie im Ausverkauf - -8,52 % - 26.03.2026

Die Medios Aktie notiert aktuell bei 12,460€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,160 € entspricht. Der Kursrückgang der Medios Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,52 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, spezialisiert auf die Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen. Das Unternehmen bietet umfassende Logistik- und Versorgungsdienstleistungen für Spezialmedikamente an. Es hat eine starke Marktstellung mit einem breiten Netzwerk von Apotheken. Hauptkonkurrenten sind Phoenix Group und Alliance Healthcare. Medios' Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und maßgeschneiderte Lösungen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Medios, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,69 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Medios Aktie damit um -11,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Medios -15,32 % verloren.

Medios Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,82 % 1 Monat -25,87 % 3 Monate -12,69 % 1 Jahr +3,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Medios Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursentwicklung von Medios um 12,40 €, nahe einem Unterstützungsbereich aus dem Rückkaufprogramm. Diskussionspunkte: EPS 0,61 statt 1,03 erwartet, Margin 4,8% vs 4,5%, Akquisitionen (Ceban) und Kommunikationsprobleme. Investoren diskutieren Halten vs. Ausstieg, mögliche neue Führung und die Frage nach Unter- oder Überbewertung.

Informationen zur Medios Aktie

Es gibt 26 Mio. Medios Aktien. Damit ist das Unternehmen 318,31 Mio. € wert.

Gerade unter den Nebenwerten sind am Donnerstag einige Kandidaten nach Geschäftszahlen heftig unter Druck geraten. Dazu zählen auch Medios , die sich mit 10 Prozent Minus auf 12,22 Euro wieder auf ihrem Zwischentief aus dem vergangenen Herbst bei …

Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im vergangenen Jahr von florierenden Arzneimittelverkäufen und einem starken internationalen Geschäft profitiert. Der Erlös kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro, …

Medios AG enters 2026 on solid footing, building on strong 2025 growth in revenue, earnings and margins while sharpening its focus on efficiency, expansion and targeted acquisitions.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cardinal Health, McKesson und Co.

Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %. McKesson notiert im Minus, mit -0,11 %.

Medios Aktie jetzt kaufen?

Ob die Medios Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medios Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.