ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für RWE auf 57 Euro - 'Market-Perform'
- Bernstein hebt RWE Kursziel von 55 auf 57 Euro
- Analystin belässt Einstufung auf Market Perform
- Strategieplan bis 2031 mehr Kapitalallokation USA
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran aktualisierte nach den vorgelegten Jahreszahlen und Kapitalmarkttagen europäischer Energiekonzerne ihre Bewertungsmodelle. Für RWE bezog sie auch den überarbeiteten Strategieplan bis 2031 ein, der eine höhere Kapitalallokation in den USA beinhaltet, wie sie am Mittwochabend schrieb. Der Strategieplan sei realisierbar und solide./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 05:55 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 56,32 auf Tradegate (26. März 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,30 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 41,92 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -2,55 %/+11,62 % bedeutet.
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Guten Tag!
Normalerweise gehe ich bei Aktien raus, wenn ich gut im Gewinn bin und die Aktie nochmal so zulegt und ein Mehrjahreshoch erreicht.
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