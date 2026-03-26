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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Zahlen und Ausblick von Kontron verschrecken Anleger

    Für Sie zusammengefasst
    • Jahreszahlen und Ausblick trübten die Stimmung
    • Aktie stürzte zeitweise um über 15 Prozent ab
    • Umsatzrückgang knapp fünf Prozent und Ebitda +15
    AKTIE IM FOKUS 2 - Zahlen und Ausblick von Kontron verschrecken Anleger
    Foto: adobe.stock.com

    (neu: Kurs, Analysten.)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Jahreszahlen und der Ausblick von Kontron haben den Anlegern am Donnerstag die Stimmung vermiest. Die Aktien des Hightech-Unternehmens stürzten zeitweise um mehr als 15 Prozent ab und notierten zuletzt 13,2 Prozent im Minus bei 18,06 Euro. Damit waren sie das Schlusslicht im SDax . Tags zuvor hatten sie sich noch um knapp 8 Prozent von ihrem jüngsten Kursverfall erholt. Vor Wochenfrist waren die Papiere auf den tiefsten Stand seit November 2024 abgesackt. Im laufenden Jahr summiert sich der Kursverlust auf gut 21 Prozent.

    Kontron verbuchte im Vorjahr einen Umsatzrückgang von fast fünf Prozent. Neben dem weitgehenden Verkauf eines Segments drückte die Fokussierung auf margenstärkere Geschäfte auf die Erlöse. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte um 15 Prozent zu. Analysten hatten mit einem besseren Ergebnis gerechnet. Auch bei den Geschäftszielen für 2026 hatten Experten bisher im Schnitt höhere Werte auf dem Zettel.
    Das Bild gleiche dem der vergangenen neun Monate, bemerkte Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Kontron habe die Umsatzprognosen verfehlt, die Profitabilität habe sich jedoch deutlich verbessert. Positiv wertete er, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2030 nahezu verdoppeln soll.

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    Veysel Taze vom Bankhaus Metzler schlug in die gleiche Kerbe. Er sprach von einem durchwachsenen Zahlenwerk mit schwachen Erlösen und starken Ergebniszahlen. Der vorläufige Ausblick auf 2026 bleibe hinter den Erwartungen zurück, besonders beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Da die Aktie aber bereits seit Jahresbeginn unter Druck stehe, halte er die aktuelle Bewertung für attraktiv. Kurzfristige Unterstützung könnte das angekündigte Aktienrückkaufprogramm bieten./edh/stw/men

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Kontron

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    +11,35 %
    -5,48 %
    +230,36 %
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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 16.519 auf Ariva Indikation (26. März 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -6,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +52,28 %/+69,20 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kontron. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das geplante Aktienrückkaufprogramm von Kontron (ca. 2,9 Mio Aktien, ~4,5% des Kapitals bzw. über 6% des frei handelbaren Bestands), das Tempo/Limits der Käufe, Auswirkungen auf Free Float, Gewinn je Aktie und Bewertung (sinkendes KGV), Berechnungen zu täglichem Kaufvolumen, ob Aktien eingezogen werden, charttechnische bullishe Signale und den anstehenden Jahresbericht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

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