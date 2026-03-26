JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Es habe mit Blick auf das Auftaktquartal des Modekonzerns keine Überraschung gegeben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Start in das zweite Geschäftsquartal solide gewesen. In der frühen Phase des Nahost-Konflikts hätten sich keine größeren Veränderungen im Konsumverhalten außerhalb dieser Region abgezeichnet./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,71 % und einem Kurs von 15,39EUR auf Tradegate (26. März 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 164

Kursziel alt: 164

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

