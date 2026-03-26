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    "Hopium" statt Realität

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    Wenn es bei Aktien beginnt, endet es bei Bitcoin, warnt Arthur Hayes

    Die Märkte setzten auf Hoffnung im Iran-Konflikt – doch für Arthur Hayes ist das trügerisch. Er warnt vor einem Ausverkauf bei Aktien, der auch Bitcoin unter Druck setzen könnte.

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    "Hopium" statt Realität - Wenn es bei Aktien beginnt, endet es bei Bitcoin, warnt Arthur Hayes
    Foto: DALL*E

    Der Kryptomarkt jubelte kurz – doch Arthur Hayes blieb demonstrativ skeptisch. Der Mitgründer von BitMEX und Chief Investment Officer bei Maelstrom warnte am Mittwoch vor übertriebener Euphorie, nachdem Berichte über einen 15-Punkte-Friedensvorschlag der USA an den Iran die Märkte vorübergehend beflügelt hatten. "Die Märkte rauchen gerade eine verdammte Menge Hopium", schrieb Hayes auf X – gemeint ist blinder, berauschender Optimismus ohne reale Grundlage, ein Kunstwort aus "Hope" und "Opium". "Natürlich möchte ich, dass das Töten aufhört, aber ich gehe hier kein Risiko ein."

    Hayes dämpfte die Hoffnungen dennoch entschieden. Er sieht ein reales Risiko, dass Bitcoin erneut unter die Marke von 60.000 US-Dollar fallen könnte – sollte sich der Iran-Konflikt weiter hinziehen. "Ich glaube, dass [die Märkte] sich in einer Situation befinden, in der es, je länger dies andauert, zu einem massiven Ausverkauf bei Aktien kommen könnte und Bitcoin etwas tiefer fallen könnte", sagte Hayes.

    Und weiter: "[Bitcoin] könnte die 60.000-Dollar-Marke durchbrechen, was eine Kettenreaktion von Liquidationen nach unten auslösen könnte." Das letzte Mal, dass Bitcoin unter diese Schwelle fiel, war Anfang Februar. Hayes machte zudem deutlich, auf ein klares Signal der US-Notenbank Federal Reserve zu warten, bevor er größere Investitionen tätigt – konkret den Beginn einer neuen Gelddruckphase. Bis dahin bleibt der Krypto-Veteran bewusst an der Seitenlinie.

    Diese Zurückhaltung ist kein kurzfristiger Reflex, sondern Teil einer klaren Strategie. Im Podcast Coin Stories erklärte Hayes kürzlich, dass er aktuell keinen neuen US-Dollar in die Kryptowährung investieren würde. "Wenn ich jetzt 1 US-Dollar zu investieren hätte, würde ich ihn dann in Bitcoin stecken?", fragte Hayes im Gespräch mit Journalistin Natalie Brunell. "Nein, ich würde warten."

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    Damit stellt sich Hayes bewusst gegen die zeitweise wieder aufkeimende Risikobereitschaft vieler Anleger. Während Teile des Marktes auf eine schnelle Entspannung im Nahostkonflikt und damit auf steigende Kurse setzen, bleibt er auf Abstand – und signalisiert, dass aus seiner Sicht noch nicht der richtige Zeitpunkt für einen Neueinstieg gekommen ist. Entscheidend sei weniger die kurzfristige Kursbewegung als vielmehr das Zusammenspiel aus geopolitischer Lage und geldpolitischen Impulsen. Erst wenn hier klare Signale vorliegen, dürfte sich auch die Risikobereitschaft nachhaltig verändern.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 69.414USD auf CryptoCompare Index (26. März 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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