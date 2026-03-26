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    OECD

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    Nahost-Krise bremst deutsches Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • OECD senkt deutsche Wachstumserwartung auf 0,8 Prozent
    • Inflation in Deutschland wird laut OECD höher erwartet
    • Konflikt treibt Energiepreise und Unternehmenskosten
    OECD - Nahost-Krise bremst deutsches Wachstum
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - Der Krieg in Nahost bremst nach der aktuellen Prognose der OECD das Wachstum der deutschen Wirtschaft. Diese wird demnach in diesem Jahr nur um 0,8 Prozent zulegen und damit um 0,2 Prozentpunkte weniger, als noch im vorherigen Wirtschaftsausblick im Dezember prognostiziert, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris mit. Für 2027 wird allerdings unverändert mit einem Wachstum um 1,5 Prozent gerechnet. Die Inflation dürfte laut OECD hingegen in diesem und nächsten Jahre in Deutschland höher ausfallen als zuletzt erwartet.

    Der sich zuspitzende Konflikt stelle die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft auf die Probe, betonte die OECD. Die Blockade der Straße von Hormus sowie die Beschädigung von Energieinfrastruktur hätten zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise und einer Störung der Versorgung mit Energie und anderen wichtigen Rohstoffen geführt. Das Ausmaß und die Dauer des Konflikts seien sehr ungewiss, doch ein längerer Zeitraum mit höheren Energiepreisen werde die Kosten für die Unternehmen sowie die Verbraucherpreise deutlich erhöhen, was negative Auswirkungen auf das Wachstum habe.

    Weltweites Wachstum schwächt sich ab

    Das weltweite Wachstum schwächt sich nach Vorhersage der OECD im laufenden Jahr auf 2,9 Prozent ab, bevor es 2027 wieder leicht auf 3,0 Prozent ansteigt. Die unvorhersehbare Entwicklung des Konflikts im Nahen Osten treibe die Kosten und dämpfe die Nachfrage, womit positive Impulse durch Investitionen in Zukunftstechnologien und die Dynamik aus dem Vorjahr verpufften.

    In den USA dürfte sich das Wachstum nach Prognose der OECD von 2,0 Prozent in diesem Jahr auf 1,7 Prozent im nächsten Jahr abschwächen, da die starken Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz allmählich durch eine Verlangsamung des Einkommenswachstums und der Konsumausgaben ausgeglichen werden. Im Euroraum erwartet die OECD eine Abschwächung des Wachstums auf 0,8 Prozent in diesem Jahr, bevor es 2027 dank höherer Verteidigungsausgaben wieder auf 1,2 Prozent ansteigt. In China wird das Wachstum voraussichtlich 2026 auf 4,4 Prozent und 2027 auf 4,3 Prozent zurückgehen./evs/DP/men





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