In Asien eskaliert es – jetzt droht eine massive Neubewertung der Märkte

Der Grund für die Panik liegt auf der Hand: Asien bezieht den Großteil seines Öls aus dem Nahen Osten – und etwa ein Viertel des weltweiten Ölhandels auf dem Seeweg fließt durch die Straße von Hormus, die der Iran faktisch gesperrt hat. "Derzeit ist die Sperrung der Straße von Hormus in gewisser Weise eine asiatische Krise", sagte Singapurs Außenminister Vivian Balakrishnan. "Die Anfälligkeit ist bekannt, aber sie wurde noch nie so extrem auf die Probe gestellt wie heute."

Der Iran-Krieg trifft Asien mit voller Wucht. Während die westlichen Märkte die Energiekrise noch als beherrschbar einzustufen scheinen, ist die Lage in weiten Teilen Asiens längst zum Notfall geworden. Südkorea hat eine wirtschaftliche Notfall-Taskforce eingerichtet, die Philippinen riefen den nationalen Notstand aus und verwiesen auf eine "unmittelbare Gefahr einer kritisch niedrigen Energieversorgung". Japan überprüft seine gesamte Lieferkette für Erdölprodukte, Indiens Premier Narendra Modi warnte vor beispiellosen Herausforderungen und zog Parallelen zur Corona-Pandemie.

Die Knappheit ist längst im Alltag angekommen: In Bangladesh stehen Autofahrer kilometerlang Schlange an Tankstellen und Düngemittelfabriken wurden stillgelegt. Pakistan plant Kraftstoffkontingente für Fahrzeuge und Cricket-Fans wurden aufgefordert, Spiele zuhause zu schauen, um Treibstoff zu sparen.

Besonders drastisch trifft es Thailand: Die Regierung hob die Preisobergrenze für Diesel auf, woraufhin die Kraftstoffpreise über Nacht um 14 bis 22 Prozent stiegen – die stärkste Erhöhung seit Jahrzehnten. Über Nacht bildeten sich lange Schlangen an Tankstellen. Premier Anutin Charnvirakul berief eine Sondersitzung des Kabinetts ein und ordnete Steuersenkungen sowie Preiskontrollen für lebenswichtige Güter an.

Der Öl-Analyst Thomas Atlmann von QC Partners macht auf eine oft übersehene Dimension aufmerksam: "Der Preis für in Asien gehandeltes und am Golf gefördertes Arabian Light Öl ist bis auf 148 US-Dollar geklettert" – während Brent bei rund 117 US-Dollar notiert. "Das zeigt, wieviel stärker Asien aktuell unter steigenden Ölpreisen leidet."

Chris Kent, stellvertretender Gouverneur der australischen Notenbank, bringt die Gefahr auf den Punkt: "Je länger der Konflikt andauert, desto größer werden die wirtschaftlichen Auswirkungen sein und desto größer ist das Risiko einer erheblichen Neubewertung von Vermögenswerten."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



