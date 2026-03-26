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    Entscheidender Monat

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    Bayer macht überraschenden Schritt – ist jetzt der Zeitpunkt zum Kaufen?

    Bayer steht im Glyphosat-Rechtsstreit vor einer entscheidenden Phase. Die UBS hat die Aktie kürzlich auf "Kaufen" hochgestuft. Was die Analysten erwarten und wie sich die Kurse entwickeln könnten.

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    Entscheidender Monat - Bayer macht überraschenden Schritt – ist jetzt der Zeitpunkt zum Kaufen?
    Foto: Juan Vega - EUROPA PRESS

    Die UBS blickt im zweiten Quartal 2026 zwar nur auf wenige große klinische Impulse in der europäischen Pharmabranche. Für Bayer sehen die Analysten dennoch einen klaren Auslöser für neue Fantasie. Wegen des fortgeschrittenen Glyphosat-Vergleichs, mehrerer anstehender Gerichtstermine und der jüngsten Kursschwäche stufen sie die Aktie auf "Kaufen" hoch.

    In ihrer aktuellen Einschätzung verweisen die UBS-Analysten darauf, dass Bayer in den vergangenen Wochen an der Börse rund 15 Prozent verloren hat.

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    Zugleich habe sich die Ausgangslage im Rechtsstreit um Glyphosat aus ihrer Sicht verbessert. Positiv werten die Experten vor allem die vorläufige Genehmigung für den von Bayer vorgeschlagenen Vergleich. Eine Einigung könnte aus Sicht der Bank zentrale Abwärtsrisiken beseitigen und den jahrelangen Rechtsstreit beenden.

    Damit rückt nun der weitere Zeitplan in den Mittelpunkt. Am 27. April steht vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten die mündliche Verhandlung zur Überprüfung des Falls Durnell an. Am 4. Juni endet die Frist, innerhalb derer sich Betroffene gegen den vorgeschlagenen Vergleich entscheiden können. Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs wird laut UBS gegen Ende Juni erwartet. Gerade diese 90-tägige Frist könnte nach Einschätzung der Analysten den Druck erhöhen, sich eher für einen Vergleich zu entscheiden.

    Die UBS hält an ihrem Kursziel von 52 Euro fest. An ihrer Bewertungsmethode ändert die Bank nichts. Sie behält auch einen Konglomeratsabschlag von 25 Prozent bei. Selbst in einem negativen Szenario ohne Vergleich und mit einer ungünstigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs sehen die Analysten nach ihrer theoretischen Bewertung bei 35 Euro kein gravierendes zusätzliches Rückschlagpotenzial mehr gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

    Rückenwind kommt aus Sicht der Bank zudem aus dem operativen Geschäft. Im Pharmabereich hätten die Wachstumstreiber Nubeqa und Kerendia die Markterwartungen weiter übertroffen. Mittelfristig trauen die Analysten auch Asundexian und Lynkuet einen spürbaren Wachstumsbeitrag zu. Für das Agrargeschäft sieht die UBS 2026 zwar als Übergangsjahr. Mittel- bis langfristig bleibe man aber optimistisch. Als Gründe nennt die Bank neue Produkte und eine Straffung des Pflanzenschutzportfolios, die das Wachstum und die Margen stützen könnten.

    Im breiteren Sektorblick erwartet die UBS für das zweite Quartal insgesamt eher ein ruhiges klinisches Umfeld. Wichtige Investorenveranstaltungen und einzelne Studiendaten dürften aber trotzdem für Bewegung sorgen. Als bedeutendsten klinischen Impuls für Roche hebt die Bank die vollständige Präsentation der Daten zu Fenebrutinib bei schubförmiger Multipler Sklerose auf dem Neurologenkongress im April hervor.

    Bei GlaxoSmithKline rechnen die Analysten mit wichtigen Phase-drei-Daten zu Bepirovirsen bei chronischer Hepatitis B im Mai. Im Adipositasbereich richten sie den Blick unter anderem auf neue Studiendaten zu oralen Wirkstoffen von Roche und AstraZeneca im Juni.

    Für Bayer bleibt nach Einschätzung der UBS jedoch der Glyphosat-Komplex der entscheidende Kurstreiber. Die Analysten sehen die Kombination aus soliderem Kerngeschäft, rechtlicher Bewegung und gedrückter Bewertung inzwischen als attraktiv an. Oder anders gesagt: Für die Bank ist der Markt bei Bayer derzeit stärker auf die Risiken fixiert als auf die Chancen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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