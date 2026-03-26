B. Braun steigert Gewinn deutlich und investiert kräftig

Zum Gewinnsprung habe mit der Auflösung von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten ein Sondereffekt beigetragen. Wesentliche Treiber im laufenden Geschäft waren dem Unternehmen zufolge stärkeres Wachstum mit profitableren Produkten sowie Effizienzverbesserungen.

MELSUNGEN (dpa-AFX) - Trotz herausfordernder Marktbedingungen ist der Medizintechnik-Hersteller B. Braun im vergangenen Jahr auf Wachstumskurs geblieben. Der Gewinn stieg auf 307,2 Millionen Euro nach 165,3 Millionen Euro im Jahr 2024, wie B. Braun mitteilte. Der Konzernumsatz legte 2025 demnach um 2,8 Prozent auf rund 9,4 Milliarden Euro zu.

"2025 war für B. Braun ein anspruchsvolles, aber erfolgreiches Jahr", sagte die Vorstandsvorsitzende Anna Maria Braun in Melsungen. Das Unternehmen habe seine wirtschaftlichen Ziele erreicht und substanziell in seine Infrastruktur investiert. So seien 1,4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, das weltweite Produktionsnetzwerk und Technologien geflossen. Belastet hätten unter anderem hohe Energiepreise, gestiegene Personal- und Frachtkosten sowie die erhöhten US-Zölle.

Zuwachs in allen Sparten und Regionen



Wie Finanzvorständin Ingrun Alsleben erläuterte, legten alle Regionen und Sparten des nordhessischen Familienunternehmens zu. Besonders dynamisch hätten sich unter anderem Verbrauchsartikel, Produkte der Regionalanästhesie, der Neurochirurgie und der minimalinvasiven Chirurgie entwickelt.

Auch in diesem Jahr rechnet der Konzern mit Wachstum. Man blicke zuversichtlich auf 2026 und gehe von einem Umsatzwachstum zwischen fünf und sieben Prozent und auch einer weiteren Ergebnisverbesserung aus, sagte Braun.

B. Braun mit Sitz in Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) stellt in 64 Ländern unter anderem Kanülen, Nährlösungen, chirurgische Instrumente sowie Produkte für die Wundversorgung und Infusionstherapie her. Die Zahl der Beschäftigten weltweit stieg von 64.262 (Stand 31. Dezember 2023) auf 66.821. Davon arbeiten rund 17.200 Menschen in Deutschland. Vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung sowie im Vertrieb wurden dem Konzern zufolge neue Stellen geschaffen./nis/DP/men



