Tarifverhandlungen am BER
Verdi streikt nicht über Ostern
Für Sie zusammengefasst
- Verdi ruft über Ostern am BER nicht zum Streik
- Geschäftsführung und Verdi nähern sich an
- Verdi schließt bis 13 April vorerst Streiks aus
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi wird am Hauptstadtflughafen BER über Ostern nicht zu einem weiteren Warnstreik aufrufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, haben sich die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft und die Gewerkschaft bei ihren Verhandlungen angenähert.
"Die Verhandlungen werden am 13. April fortgesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt schließt Verdi Streiks aus", teilte die Gewerkschaft mit./nif/DP/men
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