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    AKTIE IM FOKUS

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    Cewe-Ausblick nicht gut genug - Aktie auf Tief seit Herbst 2023

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Cewe stürzen nach Jahreszahlen massiv
    • Kurs auf Tiefstand seit Nov 2023 bei 91,70 Euro
    • Umsatz 2026 +4% und Ebit 87–93 Mio erhöhte Dividende
    AKTIE IM FOKUS - Cewe-Ausblick nicht gut genug - Aktie auf Tief seit Herbst 2023
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Cewe haben mit einem deutlichen Kursrutsch auf die detaillierten Jahreszahlen und den Ausblick des Fotodienstleisters reagiert. Am Vormittag sackten sie mit 91,70 Euro auf den tiefsten Stand seit November 2023 ab und notierten zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 93,30 Euro.

    Cewe bestätigte die Ende Februar vermeldeten Eckdaten und will im neuen Jahr weiter zulegen. Der Umsatz soll 2026 um bis zu vier Prozent steigen und das operative Ergebnis (Ebit) soll zwischen 87 Millionen und 93 Millionen Euro erreichen. Bereits zu Wochenbeginn hatte das Unternehmen eine erhöhte Dividende vorgeschlagen.

    Der negativen Kursreaktion stehen bislang etwas positivere Analystenkommentare gegenüber. So sprach Volker Bosse von der Baader Bank von einem soliden Ausblick auf das laufende Jahr. Seine Prognosen und die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Ende der avisierten Zielspannen. Der Dividendenvorschlag sei etwas höher als von ihm prognostiziert.

    Der Fotodienstleister sei auf Kurs, um den beständigen Wachstumstrend fortzusetzen, konstatierte Philipp Kaiser vom Analysehaus Warburg Research. Es bleibe aber abzuwarten, welche Rolle die Kosteninflation und die Marketingausgaben im laufenden Geschäftsjahr spielen werden./edh/ag/men

    CEWE Stiftung

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    +4,42 %
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    +7.272,15 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,70 % und einem Kurs von 93,30 auf Tradegate (26. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 697,32 Mio..

    CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +34,47 %/+49,41 % bedeutet.




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