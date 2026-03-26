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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Ziel für Evotec auf 9,70 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Evotec-Kursziel auf 9,70 Euro
    • Ausblick vom 10. März verfehlte Erwartungen
    • Experte erwartet Erholung D&PD und Just-Evotec 2027
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Evotec auf 9,70 Euro - 'Buy'
    Foto: pressfoto - freepik

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec von 10 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Wirkstoffforschers vom 10. März habe seine Erwartungen massiv verfehlt, schrieb Christian Ehmann am Mittwochabend. Das Restrukturierungsprogramm "Horizon" überschatte momentan alles. Der Experte bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung, wobei er auf eine Erholung der Auftragsforschungen im Segment Discovery & Preclinical Development (D&PD) und die Tochter Just-Evotec Biologics setzt. Diese dürfte 2027 seiner Einschätzung nach wieder auf den Wachstumsweg zurückkehren./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 4,315 auf Tradegate (26. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 767,94 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,89 %/+108,33 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 9,70 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,70, was eine Steigerung von +124,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität von Evotec, zuletzt eine Kursrutsche nach einer Guidance mit nur rund 20 Mio EBITDA und Umsatzrückgang. Diskutiert werden Bewertung und Zukunftsguidance (Umsatz/EBITDA 2025–2030, CAGR, Margen), Management-Timing, mögliche Insti-/Insider-Infos sowie Bilanzstärke und Erholungsaussichten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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