ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Evotec auf 9,70 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Evotec-Kursziel auf 9,70 Euro
- Ausblick vom 10. März verfehlte Erwartungen
- Experte erwartet Erholung D&PD und Just-Evotec 2027
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec von 10 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Wirkstoffforschers vom 10. März habe seine Erwartungen massiv verfehlt, schrieb Christian Ehmann am Mittwochabend. Das Restrukturierungsprogramm "Horizon" überschatte momentan alles. Der Experte bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung, wobei er auf eine Erholung der Auftragsforschungen im Segment Discovery & Preclinical Development (D&PD) und die Tochter Just-Evotec Biologics setzt. Diese dürfte 2027 seiner Einschätzung nach wieder auf den Wachstumsweg zurückkehren./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 4,315 auf Tradegate (26. März 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +2,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 767,94 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,89 %/+108,33 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 9,70 Euro
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Evotec: Analyst sieht 125-Prozent-Kurschance – die Details...
Dax man es anders sieht, wenn man vor 5 Jahren auf die alte Unternehmensführung reingefallen ist kann ich verstehen.
Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Der neu Vorstand muss sich wie wir alle an Recht halten. D H. es gelten bestehende Verträge mit Kunden, Vermietern, Lieferanten und Beschäftigen. Da gilt es zunächst mit Überlegung den richtigen Kurs zus bestimmen und dann mit dem Schiff in Richtung Horizont.
Just – Evotec Biologics Enters Project Agreement with BARDA to Optimize Biomanufacturing of Antibodies Against Ebola and Related Viruses