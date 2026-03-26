ROUNDUP/Analyse
Iran kontrolliert Straße von Hormus mit 'Mautstellen'-System
- Revolutionsgarden errichten Mautstellen zur Kontrolle
- Schiffe müssen Unterlagen einreichen und Freigabecodes
- Passage weitgehend blockiert für westliche Reedereien
TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden haben einer Analyse zufolge in der Straße von Hormus eine Art "Mautstellen"-System zur Kontrolle der internationalen Schifffahrt eingeführt. Dabei müssten Schiffe vollständige Unterlagen vorlegen, Freigabecodes einholen und eine von den Revolutionsgarden begleitete Durchfahrt durch einen einzigen kontrollierten Korridor akzeptieren, heißt es in einer Publikation des Schifffahrts-Magazins "Lloyd's List". Das Magazin beruft sich dabei unter anderem auf Schifffahrtsdaten und mehrere mit dem neuen System vertraute Quellen.
Seit dem 13. März hätten insgesamt 26 Schiffe die Meerenge auf dieser Route um die Insel Larak vor der Südküste Irans durchquert, heißt es. Mit Hilfe von Echtzeit-Schiffsverkehrsdaten konnten nach dem 15. März keine Durchfahrten mehr über die übliche Route erfasst werden, wie es hieß. In weiteren 21 Fällen habe aufgrund fehlender Daten keine Umleitung bestätigt werden können.
Bericht: Teilweise Zahlung von Gebühren
Nach Angaben dreier nicht näher genannter Quellen müssten sich Schiffsbetreiber vor dem Auslaufen an zugelassene Vermittler mit Verbindungen zu den Revolutionsgarden wenden. Sie würden dann angewiesen, Unterlagen etwa zur Kennungsnummer, zu Eigentumsverhältnissen, zum Ladungsverzeichnis - wobei Öl derzeit priorisiert werde -, zum Zielort und zu einer vollständigen Besatzungsliste einzureichen. Die Revolutionsgarden würden dann eine Überprüfung durchführen.
Mindestens zwei Schiffe hätten dabei eine direkte Gebühr - in chinesischem Yuan - gezahlt, hieß es. Nicht alle Schiffe waren davon betroffen. Nach positiver Prüfung bekommt das Schiff den Angaben zufolge einen Code, dieser wird später per Funk überprüft, worauf ein Lotsenboot entsandt wird.
Auch der Generalsekretär des Golfkooperationsrats Jasim al-Budaiwi sagte, der Iran erhebe Durchgangsgebühren, nachdem er den Durchgang von Handelsschiffen gestoppt habe.
Iran: Passage muss abgestimmt werden
Laut der iranischen UN-Vertretung dürfen Schiffe, die nicht als feindlich gelten und keine militärischen Aktionen gegen den Iran unterstützen, den Seeweg nutzen - sofern sie sich an alle iranischen Sicherheitsvorschriften halten und die Passage mit den zuständigen Behörden abstimmen.
Die für den internationalen Energiehandel zentrale Wasserstraße ist jedoch faktisch für weite Teile der Schifffahrt blockiert. Irans Kontrolle sowie Warnungen vor Minen, Drohnenangriffen und der Entzug von Kriegsrisikoversicherungen machten die Passage für westliche Reedereien zuletzt nahezu unmöglich. Hunderte Tanker, Containerschiffe und Frachter hängen in der Region fest./thn/DP/men
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Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.
Seh ich genauso wie du - ich hab Ölaktien wie Devon, Occidental usw und gebe keine davon ab - bis zum Wochenende mag er Öl zwar runter reden und die Märkte beruhigen aber das böse Erwachen wird kommen. Iran dementiert alles und kann jeder für sich entscheiden ob Trumpo glaubwürdiger ist oder der Sprecher im Iran.
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.