RENK Group Aktie tiefrot - 26.03.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von RENK Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,40 % hinnehmen.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,36 % verliert die RENK Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,36 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine negative Entwicklung von -9,74 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,97 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,39 % 1 Monat -15,74 % 3 Monate -7,40 % 1 Jahr +18,39 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,91 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.