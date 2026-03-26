IVU Traffic Technologies: Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025
Starkes Jubiläumsjahr für IVU: 2025 erzielt der IT-Spezialist für Verkehrsbetriebe Rekordwerte bei Umsatz, Ergebnis und Dividende – inklusive Sonderausschüttung zum 25. Börsenjubiläum.
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- IVU Traffic Technologies AG hat im Geschäftsjahr 2025 erneut Bestwerte erzielt.
- Umsatz steigt um 12 % auf 149,7 Mio. €.
- Rohergebnis wächst um 7,1 % auf 121,5 Mio. €.
- Betriebsergebnis (EBIT) legt um 10,5 % auf 18,6 Mio. € zu.
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine erhöhte Dividende sowie eine Sonderdividende zum 25. Börsenjubiläum vor.
- Geschäftsbericht 2025 steht auf der IVU-Website zum Download bereit; Mitteilung veröffentlicht am 26.03.2026.
Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,51 % im Plus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,550EUR das entspricht einem Plus von +0,13 % seit der Veröffentlichung.
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