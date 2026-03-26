Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann zeigt sich im Geschäftsbericht ...

Bertelsmann stellt ab sofort den neuen interaktiven Geschäftsbericht 2025 online zur Verfügung. Unter dem Leitmotiv "The Opportunity Company" zeigt der Bericht, wie das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen gezielt Chancen für Ideen, Gestaltung und Wachstum eröffnet. Neben Erfolgen bei der Umsetzung der Boost-Strategie verdeutlicht der Bericht, wie Bertelsmann unternehmerische Freiräume schafft und neue Entwicklungsmöglichkeiten erschließt.

- Interaktiver Geschäftsbericht 2025 ab sofort online verfügbar - Leitmotiv: "The Opportunity Company" - Highlights aus den Unternehmensbereichen und digitale Bonus-Inhalte

Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt: "Bertelsmann ist 'The Opportunity Company' - ein Unternehmen, das Chancen erkennt, ermöglicht und konsequent nutzt. Unsere strategischen Investitionen, unsere internationale Präsenz und unsere Innovationskraft schaffen Freiräume für Talente, kreative Inhalte und neue Geschäftsmodelle. Das spiegelt sich sowohl in der Leitidee des Geschäftsberichts als auch in den zahlreichen Erfolgen unserer Unternehmensbereiche wider."



Zentrales grafisches Element des Geschäftsberichts sind transparente, aufgefächerte Flächen in abgestuften Blau- und Grüntönen. Die sich überlagernden Ebenen erzeugen räumliche Tiefe und Dynamik. Sie stehen sinnbildlich für die Vielzahl an Möglichkeiten, die Bertelsmann schafft und miteinander verbindet.

Der Geschäftsbericht 2025 besteht aus einem Image- und einem Finanzteil. Während der Finanzteil transparent und detailliert über die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres informiert, präsentiert der Imageteil Highlights aus den sieben Unternehmensbereichen von Bertelsmann entlang der strategischen Wachstumsprioritäten. Im Fokus stehen unter anderem Investitionen von bisher sieben Milliarden Euro seit Start der Boost-Strategie, der Ausbau der Aktivitäten in Wachstumsregionen wie Brasilien, Indien und China, strategische Partnerschaften mit global führenden Technologieunternehmen sowie internationale kreative Erfolge, die von Oscar- und Grammy-Auszeichnungen bis hin zu Pulitzer-Preisen reichen.



Ergänzt werden die verschiedenen Highlights im Geschäftsbericht um zahlreiche interaktive Features wie Videos, Hörproben und weiterführende Links. Der interaktive Bericht ist unter folgendem Link abrufbar: https://gb2025.bertelsmann.de .



Über Bertelsmann



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.



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Pressesprecher / Unternehmenskommunikation

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