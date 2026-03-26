    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann zeigt sich im Geschäftsbericht ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Interaktiver Geschäftsbericht 2025 online verfügbar
    • Leitmotiv The Opportunity Company betont Chancen
    • Highlights aus Unternehmensbereichen und Bonusinhalte
    OTS - Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann zeigt sich im Geschäftsbericht ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Bertelsmann zeigt sich im Geschäftsbericht 2025 als "The Opportunity Company" (FOTO)
    Gütersloh (ots) -

    - Interaktiver Geschäftsbericht 2025 ab sofort online verfügbar - Leitmotiv: "The Opportunity Company"
    - Highlights aus den Unternehmensbereichen und digitale Bonus-Inhalte

    Bertelsmann stellt ab sofort den neuen interaktiven Geschäftsbericht 2025 online zur Verfügung. Unter dem Leitmotiv "The Opportunity Company" zeigt der Bericht, wie das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen gezielt Chancen für Ideen, Gestaltung und Wachstum eröffnet. Neben Erfolgen bei der Umsetzung der Boost-Strategie verdeutlicht der Bericht, wie Bertelsmann unternehmerische Freiräume schafft und neue Entwicklungsmöglichkeiten erschließt.

    Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt: "Bertelsmann ist 'The Opportunity Company' - ein Unternehmen, das Chancen erkennt, ermöglicht und konsequent nutzt. Unsere strategischen Investitionen, unsere internationale Präsenz und unsere Innovationskraft schaffen Freiräume für Talente, kreative Inhalte und neue Geschäftsmodelle. Das spiegelt sich sowohl in der Leitidee des Geschäftsberichts als auch in den zahlreichen Erfolgen unserer Unternehmensbereiche wider."

    Zentrales grafisches Element des Geschäftsberichts sind transparente, aufgefächerte Flächen in abgestuften Blau- und Grüntönen. Die sich überlagernden Ebenen erzeugen räumliche Tiefe und Dynamik. Sie stehen sinnbildlich für die Vielzahl an Möglichkeiten, die Bertelsmann schafft und miteinander verbindet.

    Der Geschäftsbericht 2025 besteht aus einem Image- und einem Finanzteil. Während der Finanzteil transparent und detailliert über die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres informiert, präsentiert der Imageteil Highlights aus den sieben Unternehmensbereichen von Bertelsmann entlang der strategischen Wachstumsprioritäten. Im Fokus stehen unter anderem Investitionen von bisher sieben Milliarden Euro seit Start der Boost-Strategie, der Ausbau der Aktivitäten in Wachstumsregionen wie Brasilien, Indien und China, strategische Partnerschaften mit global führenden Technologieunternehmen sowie internationale kreative Erfolge, die von Oscar- und Grammy-Auszeichnungen bis hin zu Pulitzer-Preisen reichen.

    Ergänzt werden die verschiedenen Highlights im Geschäftsbericht um zahlreiche interaktive Features wie Videos, Hörproben und weiterführende Links. Der interaktive Bericht ist unter folgendem Link abrufbar: https://gb2025.bertelsmann.de .

    Über Bertelsmann

    Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

    http://www.bertelsmann.de

    Pressekontakt:

    Bertelsmann SE & Co. KGaA
    Jan Hölkemann
    Pressesprecher / Unternehmenskommunikation
    Tel.: +49 5241 80-89923
    mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6244036 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann zeigt sich im Geschäftsbericht ... - Interaktiver Geschäftsbericht 2025 ab sofort online verfügbar - Leitmotiv: "The Opportunity Company" - Highlights aus den Unternehmensbereichen und digitale Bonus-Inhalte Bertelsmann stellt ab sofort den neuen interaktiven Geschäftsbericht 2025 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     