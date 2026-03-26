Helaba erzielt 2025 Ergebnis auf dem Niveau der Vorjahre und bestätigt Mittelfristprognose
Frankfurt am Main (ots) -
- Konzernergebnis vor Steuern 2025 mit 731 Mio. Euro (Vorjahr: 767 Mio. Euro)
trotz hoher geopolitischer Unsicherheit und wie prognostiziert nur leicht
(-4,8 Prozent) unter Vorjahr
- Konstante operative Erträge von 2.902 Mio. Euro
- Provisionsüberschuss steigt um 2,8 Prozent auf 594 Mio. Euro (Vorjahr: 578
Mio. Euro)
- Zinsüberschuss sinkt auf 1.602 Mio. Euro (Vorjahr: 1.797 Mio. Euro)
- Risikovorsorge deutlich um 24,4 Prozent auf -265 Mio. Euro (Vorjahr: -351 Mio.
Euro) reduziert
- Verwaltungsaufwendungen steigen investitions- und wachstumsbedingt um 6,0
Prozent auf -1.907 Mio. Euro
- CET1-Quote steigt auf 16,7 Prozent (Vorjahr: 14,2 Prozent)
- Wegen hoher Wachstumsinvestitionen und der zuletzt wieder gestiegenen
geopolitischen Unsicherheiten rechnet die Helaba 2026 mit einem Ergebnis
zwischen 600 und 700 Mio. Euro
- Mittelfristprognose von über 1 Mrd. Euro vor Steuern bekräftigt
Die Helaba hat im Geschäftsjahr 2025 trotz hoher geopolitischer Unsicherheiten
ein Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 731 Mio. Euro und damit auf dem
Niveau der Vorjahre (2024: 767 Mio. Euro, 2023: 722 Mio. Euro) erzielt. Das
Konzernergebnis nach Steuern ging leicht um -2,3 Prozent zurück auf 514 Mio.
Euro (Vorjahr: 526 Mio. Euro).
- Konzernergebnis vor Steuern 2025 mit 731 Mio. Euro (Vorjahr: 767 Mio. Euro)
trotz hoher geopolitischer Unsicherheit und wie prognostiziert nur leicht
(-4,8 Prozent) unter Vorjahr
- Konstante operative Erträge von 2.902 Mio. Euro
- Provisionsüberschuss steigt um 2,8 Prozent auf 594 Mio. Euro (Vorjahr: 578
Mio. Euro)
- Zinsüberschuss sinkt auf 1.602 Mio. Euro (Vorjahr: 1.797 Mio. Euro)
- Risikovorsorge deutlich um 24,4 Prozent auf -265 Mio. Euro (Vorjahr: -351 Mio.
Euro) reduziert
- Verwaltungsaufwendungen steigen investitions- und wachstumsbedingt um 6,0
Prozent auf -1.907 Mio. Euro
- CET1-Quote steigt auf 16,7 Prozent (Vorjahr: 14,2 Prozent)
- Wegen hoher Wachstumsinvestitionen und der zuletzt wieder gestiegenen
geopolitischen Unsicherheiten rechnet die Helaba 2026 mit einem Ergebnis
zwischen 600 und 700 Mio. Euro
- Mittelfristprognose von über 1 Mrd. Euro vor Steuern bekräftigt
Die Helaba hat im Geschäftsjahr 2025 trotz hoher geopolitischer Unsicherheiten
ein Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 731 Mio. Euro und damit auf dem
Niveau der Vorjahre (2024: 767 Mio. Euro, 2023: 722 Mio. Euro) erzielt. Das
Konzernergebnis nach Steuern ging leicht um -2,3 Prozent zurück auf 514 Mio.
Euro (Vorjahr: 526 Mio. Euro).
"Dieses gute Ergebnis auf dem Niveau der starken Vorjahre unterstreicht gerade
angesichts der anhaltenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten
erneut die Stabilität und die operative Stärke unseres breit diversifizierten
Geschäftsmodells. Alle Marktsegmente haben einen positiven Beitrag geliefert",
bilanziert Thomas Groß, CEO der Helaba. "Der Provisionsüberschuss legte weiter
zu. Parallel konnten wir den Risikovorsorgeaufwand erneut reduzieren. Das
Neugeschäft wurde zudem spürbar gesteigert. Die ganze Entwicklung bestärkt uns
darin, unseren Weg konsequent weiterzugehen. Wir investieren in unsere Zukunft,
in Wachstumsinitiativen, in unsere IT-Infrastruktur und in AI-Projekte", so
Groß.
Die operativen Erträge l agen mit 2.902 Mio. Euro (Vorjahr: 2.916 Mio. Euro)
trotz des herausfordernden Umfelds auf dem Niveau des Jahres 2024. Der
Provisionsüberschuss legte um 2,8 Prozent auf 594 Mio. Euro (Vorjahr: 578 Mio.
Euro) zu. Das Fair-Value-Ergebnis stieg deutlich auf 228 Mio. Euro (Vorjahr: 96
Mio. Euro) und konnte damit in Teilen den marktbedingten Rückgang des
Zinsüberschusses um -10,8 Prozent auf 1.602 Mio. Euro (Vorjahr: 1.797 Mio. Euro)
kompensieren. Im nichtzinstragenden Geschäft wuchs das Ergebnis aus als
Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien um 6,6 Prozent auf 308 Mio. Euro
(Vorjahr: 289 Mio. Euro).
Die Netto-Zuführung zur Risikovorsorge reduzierte sich sowohl im
Immobiliengeschäft als auch im Firmenkundenportfolio weiter, und zwar insgesamt
um 24,4 Prozent auf -265 Mio. Euro (Vorjahr: -351 Mio. Euro). Dazu gehören
Netto-Zuführungen in Höhe von 51 Mio. EUR in Form von Post Model Adjustments
(PMA) insbesondere zur Abdeckung geopolitischer Risiken (PMA-Bestand bei 123
Mio. EUR).
Der Verwaltungsaufwand stieg um -6,0 Prozent auf -1.907 Mio. Euro (Vorjahr:
-1.798 Mio. Euro) an. Hier machten sich insbesondere die Investitionen in
Wachstumsinitiativen, die IT-Infrastruktur, die Weiterentwicklung der
Digitalstrategie und AI-Projekte bemerkbar. Zudem schlugen gestiegene
Personalkosten aufgrund von Tarifanpassungen und ein gezielter Personalaufbau
sowie strukturelle Faktoren zu Buche.
Thomas Groß: "Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft und die angestoßenen
Zukunftsinvestitionen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
Deutschland bieten Chancen für weiteres Wachstum für unsere Kunden und für uns.
Diese zu nutzen, sind wir gut aufgestellt. Angesichts hoher Investitionen in
unser zukünftiges Wachstum, aber auch wegen der zuletzt wieder gestiegenen
geopolitischen Unsicherheiten rechnen wir für das Jahr 2026 mit einem Ergebnis
zwischen 600 und 700 Mio. Euro." Mittelfristig zeigt sich Groß unverändert
optimistisch: "Unsere strategischen Wachstumsinitiativen entfalten sukzessive
ihre Wirkung. Wir halten unverändert an unserer Prognose fest, dass das
Konzernergebnis vor Steuern mittelfristig auf über eine Milliarde Euro steigt."
Pressekontakt:
Rolf Benders
Kommunikation und Marketing
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
Internet: http://www.helaba.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6243794
OTS: Helaba
ISIN: DE000HLB0A20
angesichts der anhaltenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten
erneut die Stabilität und die operative Stärke unseres breit diversifizierten
Geschäftsmodells. Alle Marktsegmente haben einen positiven Beitrag geliefert",
bilanziert Thomas Groß, CEO der Helaba. "Der Provisionsüberschuss legte weiter
zu. Parallel konnten wir den Risikovorsorgeaufwand erneut reduzieren. Das
Neugeschäft wurde zudem spürbar gesteigert. Die ganze Entwicklung bestärkt uns
darin, unseren Weg konsequent weiterzugehen. Wir investieren in unsere Zukunft,
in Wachstumsinitiativen, in unsere IT-Infrastruktur und in AI-Projekte", so
Groß.
Die operativen Erträge l agen mit 2.902 Mio. Euro (Vorjahr: 2.916 Mio. Euro)
trotz des herausfordernden Umfelds auf dem Niveau des Jahres 2024. Der
Provisionsüberschuss legte um 2,8 Prozent auf 594 Mio. Euro (Vorjahr: 578 Mio.
Euro) zu. Das Fair-Value-Ergebnis stieg deutlich auf 228 Mio. Euro (Vorjahr: 96
Mio. Euro) und konnte damit in Teilen den marktbedingten Rückgang des
Zinsüberschusses um -10,8 Prozent auf 1.602 Mio. Euro (Vorjahr: 1.797 Mio. Euro)
kompensieren. Im nichtzinstragenden Geschäft wuchs das Ergebnis aus als
Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien um 6,6 Prozent auf 308 Mio. Euro
(Vorjahr: 289 Mio. Euro).
Die Netto-Zuführung zur Risikovorsorge reduzierte sich sowohl im
Immobiliengeschäft als auch im Firmenkundenportfolio weiter, und zwar insgesamt
um 24,4 Prozent auf -265 Mio. Euro (Vorjahr: -351 Mio. Euro). Dazu gehören
Netto-Zuführungen in Höhe von 51 Mio. EUR in Form von Post Model Adjustments
(PMA) insbesondere zur Abdeckung geopolitischer Risiken (PMA-Bestand bei 123
Mio. EUR).
Der Verwaltungsaufwand stieg um -6,0 Prozent auf -1.907 Mio. Euro (Vorjahr:
-1.798 Mio. Euro) an. Hier machten sich insbesondere die Investitionen in
Wachstumsinitiativen, die IT-Infrastruktur, die Weiterentwicklung der
Digitalstrategie und AI-Projekte bemerkbar. Zudem schlugen gestiegene
Personalkosten aufgrund von Tarifanpassungen und ein gezielter Personalaufbau
sowie strukturelle Faktoren zu Buche.
Thomas Groß: "Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft und die angestoßenen
Zukunftsinvestitionen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
Deutschland bieten Chancen für weiteres Wachstum für unsere Kunden und für uns.
Diese zu nutzen, sind wir gut aufgestellt. Angesichts hoher Investitionen in
unser zukünftiges Wachstum, aber auch wegen der zuletzt wieder gestiegenen
geopolitischen Unsicherheiten rechnen wir für das Jahr 2026 mit einem Ergebnis
zwischen 600 und 700 Mio. Euro." Mittelfristig zeigt sich Groß unverändert
optimistisch: "Unsere strategischen Wachstumsinitiativen entfalten sukzessive
ihre Wirkung. Wir halten unverändert an unserer Prognose fest, dass das
Konzernergebnis vor Steuern mittelfristig auf über eine Milliarde Euro steigt."
Pressekontakt:
Rolf Benders
Kommunikation und Marketing
Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
Internet: http://www.helaba.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6243794
OTS: Helaba
ISIN: DE000HLB0A20
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