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    Helaba erzielt 2025 Ergebnis auf dem Niveau der Vorjahre und bestätigt Mittelfristprognose

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Konzernergebnis vor Steuern 2025 mit 731 Mio. Euro (Vorjahr: 767 Mio. Euro)
    trotz hoher geopolitischer Unsicherheit und wie prognostiziert nur leicht
    (-4,8 Prozent) unter Vorjahr
    - Konstante operative Erträge von 2.902 Mio. Euro
    - Provisionsüberschuss steigt um 2,8 Prozent auf 594 Mio. Euro (Vorjahr: 578
    Mio. Euro)
    - Zinsüberschuss sinkt auf 1.602 Mio. Euro (Vorjahr: 1.797 Mio. Euro)
    - Risikovorsorge deutlich um 24,4 Prozent auf -265 Mio. Euro (Vorjahr: -351 Mio.
    Euro) reduziert
    - Verwaltungsaufwendungen steigen investitions- und wachstumsbedingt um 6,0
    Prozent auf -1.907 Mio. Euro
    - CET1-Quote steigt auf 16,7 Prozent (Vorjahr: 14,2 Prozent)
    - Wegen hoher Wachstumsinvestitionen und der zuletzt wieder gestiegenen
    geopolitischen Unsicherheiten rechnet die Helaba 2026 mit einem Ergebnis
    zwischen 600 und 700 Mio. Euro
    - Mittelfristprognose von über 1 Mrd. Euro vor Steuern bekräftigt

    Die Helaba hat im Geschäftsjahr 2025 trotz hoher geopolitischer Unsicherheiten
    ein Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 731 Mio. Euro und damit auf dem
    Niveau der Vorjahre (2024: 767 Mio. Euro, 2023: 722 Mio. Euro) erzielt. Das
    Konzernergebnis nach Steuern ging leicht um -2,3 Prozent zurück auf 514 Mio.
    Euro (Vorjahr: 526 Mio. Euro).

    "Dieses gute Ergebnis auf dem Niveau der starken Vorjahre unterstreicht gerade
    angesichts der anhaltenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten
    erneut die Stabilität und die operative Stärke unseres breit diversifizierten
    Geschäftsmodells. Alle Marktsegmente haben einen positiven Beitrag geliefert",
    bilanziert Thomas Groß, CEO der Helaba. "Der Provisionsüberschuss legte weiter
    zu. Parallel konnten wir den Risikovorsorgeaufwand erneut reduzieren. Das
    Neugeschäft wurde zudem spürbar gesteigert. Die ganze Entwicklung bestärkt uns
    darin, unseren Weg konsequent weiterzugehen. Wir investieren in unsere Zukunft,
    in Wachstumsinitiativen, in unsere IT-Infrastruktur und in AI-Projekte", so
    Groß.

    Die operativen Erträge l agen mit 2.902 Mio. Euro (Vorjahr: 2.916 Mio. Euro)
    trotz des herausfordernden Umfelds auf dem Niveau des Jahres 2024. Der
    Provisionsüberschuss legte um 2,8 Prozent auf 594 Mio. Euro (Vorjahr: 578 Mio.
    Euro) zu. Das Fair-Value-Ergebnis stieg deutlich auf 228 Mio. Euro (Vorjahr: 96
    Mio. Euro) und konnte damit in Teilen den marktbedingten Rückgang des
    Zinsüberschusses um -10,8 Prozent auf 1.602 Mio. Euro (Vorjahr: 1.797 Mio. Euro)
    kompensieren. Im nichtzinstragenden Geschäft wuchs das Ergebnis aus als
    Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien um 6,6 Prozent auf 308 Mio. Euro
    (Vorjahr: 289 Mio. Euro).

    Die Netto-Zuführung zur Risikovorsorge reduzierte sich sowohl im
    Immobiliengeschäft als auch im Firmenkundenportfolio weiter, und zwar insgesamt
    um 24,4 Prozent auf -265 Mio. Euro (Vorjahr: -351 Mio. Euro). Dazu gehören
    Netto-Zuführungen in Höhe von 51 Mio. EUR in Form von Post Model Adjustments
    (PMA) insbesondere zur Abdeckung geopolitischer Risiken (PMA-Bestand bei 123
    Mio. EUR).

    Der Verwaltungsaufwand stieg um -6,0 Prozent auf -1.907 Mio. Euro (Vorjahr:
    -1.798 Mio. Euro) an. Hier machten sich insbesondere die Investitionen in
    Wachstumsinitiativen, die IT-Infrastruktur, die Weiterentwicklung der
    Digitalstrategie und AI-Projekte bemerkbar. Zudem schlugen gestiegene
    Personalkosten aufgrund von Tarifanpassungen und ein gezielter Personalaufbau
    sowie strukturelle Faktoren zu Buche.

    Thomas Groß: "Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft und die angestoßenen
    Zukunftsinvestitionen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
    Deutschland bieten Chancen für weiteres Wachstum für unsere Kunden und für uns.
    Diese zu nutzen, sind wir gut aufgestellt. Angesichts hoher Investitionen in
    unser zukünftiges Wachstum, aber auch wegen der zuletzt wieder gestiegenen
    geopolitischen Unsicherheiten rechnen wir für das Jahr 2026 mit einem Ergebnis
    zwischen 600 und 700 Mio. Euro." Mittelfristig zeigt sich Groß unverändert
    optimistisch: "Unsere strategischen Wachstumsinitiativen entfalten sukzessive
    ihre Wirkung. Wir halten unverändert an unserer Prognose fest, dass das
    Konzernergebnis vor Steuern mittelfristig auf über eine Milliarde Euro steigt."

    Pressekontakt:

    Rolf Benders
    Kommunikation und Marketing

    Helaba
    Landesbank Hessen-Thüringen
    Girozentrale
    MAIN TOWER
    Neue Mainzer Str. 52-58
    60311 Frankfurt
    Tel.: 069/9132-2877
    e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
    Internet: http://www.helaba.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6243794
    OTS: Helaba
    ISIN: DE000HLB0A20




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