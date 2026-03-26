PAN GLOBAL VERÖFFENTLICHT ERGEBNISSE VON 29,8 G/T GOLD AUF EINER LÄNGE VON 3,0 METERN BEI PROVIDENCIA UND STARTET EIN FOLGEBOHRPROGRAMM IM PROJEKT CÁRMENES IN SPANIEN

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

29,8 g/t Gold auf 3,0 Metern innerhalb eines 6,0 Meter langen Abschnitts mit einem Gehalt von 15,0 g/t Gold , ermittelt durch Oberflächenprobenahmen bei Providencia

innerhalb , ermittelt durch Oberflächenprobenahmen bei Providencia Zu den hohen polymetallischen Gehalten zählen 43,8 g/t Gold, 1,06 g/t Platin und 0,82 g/t Palladium auf 1,0 Meter.

zählen Folgebohrprogramm mit 1.000 Metern in sieben Bohrlöchern läuft derzeit

mit 1.000 Metern in sieben Bohrlöchern läuft derzeit Derzeit wird in einem neu freigelegten unterirdischen Tunnel eine Schlitzprobenahme durchgeführt

VANCOUVER, British Columbia, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, hochgradige Goldergebnisse aus den jüngsten Oberflächenproben sowie den Beginn eines Folgebohrprogramms mit sieben Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von 1.000 Metern am Zielgebiet Providencia („Providencia") innerhalb des Cármenes-Projekts („Cármenes") in Nordspanien bekannt zu geben.

Die fortlaufende Schlitzprobenahme von Gesteinsbrocken auf dem neu freigelegten Oberflächenfels bei Providencia ergab 3,0 Meter mit einem Gehalt von 29,8 g/t Gold innerhalb eines breiteren Abschnitts von 6,0 Metern mit einem Gehalt von 15,0 g/t, einschließlich eines Spitzenwerts von 43,8 g/t Gold auf 1,0 Meter (siehe Tabelle 1 unten). Die Untersuchungsergebnisse bestätigen zudem anomale Platin- und Palladiumwerte. Diese Ergebnisse liefern eine zusätzliche Bestätigung für eine bedeutende hochgradige Goldmineralisierung in Oberflächennähe und wurden zur Festlegung vorrangiger Ziele für das aktuelle Bohrprogramm herangezogen.

„Die außergewöhnlich hochgradige Goldmineralisierung an der Oberfläche bei Providencia hat direkt in die Planung des aktuellen Bohrprogramms eingeflossen. Erste Bohrungen 2025 ergaben eine oberflächennahe Goldentdeckung, und die laufenden Arbeiten konzentrieren sich auf die Bewertung der Kontinuität, Ausrichtung und Ausdehnung der Goldmineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe. Mit den laufenden Bohrungen und zusätzlichen Untertageproben erweitert Pan Global systematisch unser Verständnis dieser vielversprechenden europäischen Goldentdeckung", sagte Tim Moody, President und CEO.