    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPan Global Resources AktievorwärtsNachrichten zu Pan Global Resources
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    PAN GLOBAL VERÖFFENTLICHT ERGEBNISSE VON 29,8 G/T GOLD AUF EINER LÄNGE VON 3,0 METERN BEI PROVIDENCIA UND STARTET EIN FOLGEBOHRPROGRAMM IM PROJEKT CÁRMENES IN SPANIEN

    PAN GLOBAL VERÖFFENTLICHT ERGEBNISSE VON 29,8 G/T GOLD AUF EINER LÄNGE VON 3,0 METERN BEI PROVIDENCIA UND STARTET EIN FOLGEBOHRPROGRAMM IM PROJEKT CÁRMENES IN SPANIEN
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

    • 29,8 g/t Gold auf 3,0 Metern innerhalb eines 6,0 Meter langen Abschnitts mit einem Gehalt von 15,0 g/t Gold, ermittelt durch Oberflächenprobenahmen bei Providencia
    • Zu den hohen polymetallischen Gehalten zählen 43,8 g/t Gold, 1,06 g/t Platin und 0,82 g/t Palladium auf 1,0 Meter.
    • Folgebohrprogramm mit 1.000 Metern in sieben Bohrlöchern läuft derzeit
    • Derzeit wird in einem neu freigelegten unterirdischen Tunnel eine Schlitzprobenahme durchgeführt

    VANCOUVER, British Columbia, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, hochgradige Goldergebnisse aus den jüngsten Oberflächenproben sowie den Beginn eines Folgebohrprogramms mit sieben Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von 1.000 Metern am Zielgebiet Providencia („Providencia") innerhalb des Cármenes-Projekts („Cármenes") in Nordspanien bekannt zu geben.

    Die fortlaufende Schlitzprobenahme von Gesteinsbrocken auf dem neu freigelegten Oberflächenfels bei Providencia ergab 3,0 Meter mit einem Gehalt von 29,8 g/t Gold innerhalb eines breiteren Abschnitts von 6,0 Metern mit einem Gehalt von 15,0 g/t, einschließlich eines Spitzenwerts von 43,8 g/t Gold auf 1,0 Meter (siehe Tabelle 1 unten). Die Untersuchungsergebnisse bestätigen zudem anomale Platin- und Palladiumwerte. Diese Ergebnisse liefern eine zusätzliche Bestätigung für eine bedeutende hochgradige Goldmineralisierung in Oberflächennähe und wurden zur Festlegung vorrangiger Ziele für das aktuelle Bohrprogramm herangezogen.

    „Die außergewöhnlich hochgradige Goldmineralisierung an der Oberfläche bei Providencia hat direkt in die Planung des aktuellen Bohrprogramms eingeflossen. Erste Bohrungen 2025 ergaben eine oberflächennahe Goldentdeckung, und die laufenden Arbeiten konzentrieren sich auf die Bewertung der Kontinuität, Ausrichtung und Ausdehnung der Goldmineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe. Mit den laufenden Bohrungen und zusätzlichen Untertageproben erweitert Pan Global systematisch unser Verständnis dieser vielversprechenden europäischen Goldentdeckung", sagte Tim Moody, President und CEO.

    Seite 1 von 6 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PAN GLOBAL VERÖFFENTLICHT ERGEBNISSE VON 29,8 G/T GOLD AUF EINER LÄNGE VON 3,0 METERN BEI PROVIDENCIA UND STARTET EIN FOLGEBOHRPROGRAMM IM PROJEKT CÁRMENES IN SPANIEN TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU29,8 g/t Gold auf 3,0 Metern innerhalb eines 6,0 Meter langen Abschnitts mit einem Gehalt von 15,0 g/t Gold, ermittelt durch Oberflächenprobenahmen bei ProvidenciaZu den hohen polymetallischen Gehalten zählen 43,8 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     