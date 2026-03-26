Thyssenkrupp stoppt Werk: Jetzt stehen 1.200 Jobs auf der Kippe

Der deutsche Stahlkonzern Thyssenkrupp gab am Donnerstag bekannt, dass er die Produktionskürzungen an seinem Standort in Isbergues in Nordfrankreich verlängern wird, wie Reuters berichtet. Als Grund wurde hierbei eine "ruinöse Importflut" nach Europa genannt. Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Produktion von Juni bis September vollständig eingestellt, wodurch 1.200 Arbeitsplätze in Deutschland und Frankreich gefährdet seien.

Das Werk arbeite seit Januar nur mit halber Kapazität, teilte das Unternehmen mit und fügte hinzu, dass der europäische Markt für kornorientiertes Elektroband stark unter Druck stehe. Kornorientiertes Elektroband ist ein wichtiger Werkstoff für Stromnetze. Importe sind von den EU-Plänen, die zollfreien Stahlimportquoten um fast die Hälfte zu kürzen und einen Zoll von 50 Prozent für Überschusslieferungen zu erheben, nicht erfasst. Thyssenkrupp teilte am Donnerstag mit, dass man mit der Europäischen Kommission im Gespräch sei und auf die rasche Einführung wirksamer Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer hoffe.

Thyssenkrupp plant für 2026 eine umfassende strategische Neuausrichtung mit dem Fokus auf eine modularere Struktur und mögliche Verkäufe, insbesondere der Stahlsparte. Gleichzeitig wird der Konzern seine Produktionskapazitäten in der Stahlproduktion weiter anpassen, was auch Stellenkürzungen zur Folge haben könnte. Neben der Umstrukturierung setzt Thyssenkrupp verstärkt auf grüne Technologien, insbesondere in den Bereichen Wasserstoff und nachhaltige Energieproduktion, um langfristig zukunftsfähig zu bleiben. Trotz der Herausforderungen wird ein stabiler operativer Gewinn angestrebt, während ein Nettoverlust aufgrund von Umbaukosten erwartet wird.

Die Aktie ist am Donnerstag (14:00 Uhr, MEZ) 4,47 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 7,87 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 7,86EUR auf Tradegate (26. März 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.

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