AKTIE IM FOKUS
Porsche SE beenden Stabilisierung nach Gewinnprognose 2026
- Aktien der Porsche Holding fielen auf knapp 31€
- Verlust seit Jahresbeginn über ein Fünftel
- Prognose 2026 unter Konsens, Dividende schwächer
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere der Porsche Holding haben die Stabilisierung der vergangenen drei Börsentage am Donnerstag abgebrochen. Mit minus 3,3 Prozent auf knapp 31 Euro waren die Aktien der größte Verlierer im Dax . Am Montag hatten sie einen Tiefstand seit sechs Jahren nur knapp vermieden. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust bei Porsche-SE-Titeln mehr als ein Fünftel.
Die Prognose der Automobil-Holding für den bereinigten Nettogewinn 2026 liege unter der Konsensschätzung, sagte ein Händler. Die Zielspanne sei sehr breit, im ungünstigsten Fall unterbiete das Nettoergebnis die Konsensprognose um mehr als die Hälfte. Auch die in Aussicht gestellte Dividende je Vorzugsaktie bleibe hinter der Markterwartung zurück./bek/men
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche Holding SE Aktie
Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 22.671 auf Ariva Indikation (26. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche Holding SE Aktie um +0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche Holding SE bezifferte sich zuletzt auf 4,75 Mrd..
Porsche Holding SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Porsche Holding SE Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +12,94 %/+48,43 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
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Und was soll der Grund sein für 25 €? Kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass wir das sehen. Ich gehe aktuell eher von der anderen Richtung aus Richtung 40 €
Um bei eAutos den ganz großen Durchbruch zu erzielen, müsste ein signifikanter Anreiz geschaffen werden.