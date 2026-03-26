JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Bild gleiche dem der vergangenen neun Monate, betonte Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Umsatzprognosen seien verfehlt worden, die Profitabilität jedoch habe sich deutlich verbessert. Positiv merkte er an, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2030 nahezu verdoppeln solle./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,62 % und einem Kurs von 17,77EUR auf Tradegate (26. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Kontron
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Kontron
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27
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