JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Bild gleiche dem der vergangenen neun Monate, betonte Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Umsatzprognosen seien verfehlt worden, die Profitabilität jedoch habe sich deutlich verbessert. Positiv merkte er an, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2030 nahezu verdoppeln solle./rob/tih/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,62 % und einem Kurs von 17,77EUR auf Tradegate (26. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,00 € , was eine Steigerung von +53,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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